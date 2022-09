Ogni segno sviluppa una particolare intelligenza, scopri la tua

By

Le stelle ci rivelano quale intelligenza particolare sviluppa ciascun segno zodiacale. Scopri la tua.

Sapevi che esistono diversi tipi di intelligenza? Ogni segno zodiacale ne sviluppa una diversa e secondo gli astrologi dipende dalla sua personalità. Qual è l’intelligenza che hai sviluppato tu in base al tuo segno?

L’intelligenza è un concetto ampio, alcune persone possono avere un quoziente intellettivo molto elevato ed essere dei geni abilissimi in calcoli e quant’altro eppure possono non avere nessuna abilità artistica, emotiva, nessuna coordinazione e conoscenza riguardo alle esperienze di vita. A modo nostro stiamo tutti particolarmente intelligenti relativamente a qualcosa, l’intelligenza possiede diverse sfaccettature, ogni segno zodiacale né mostra di specifiche.

Dimmi di che segno sei e ti dirò che tipo di intelligenza hai sviluppato

I segni zodiacali sono influenzati da diversi elementi: fuoco, terra, aria o acqua. Il loro tipo di intelligenza dipende anche dall’influenza di questi elementi. Ogni segno zodiacale ha inoltre caratteristiche distintive e una personalità che influisce sul loro comportamento che è il risultato della combinazione della loro casa astrale, delle esperienze di vita e dell’ascendente.

Ecco il tipo di intelligenza di ciascun segno

Ariete

L’ariete possiede una intelligenza intuitiva. Questo segno riesce a vedere il potenziale in tutto, in qualsiasi situazione. Inoltre è estremamente coraggioso e pronto a correre qualsiasi rischio se il suo istinto glielo suggerisce.

Toro

Il nativo del Toro è governato dal pianeta Venere di conseguenza possiedono un intelligenza cinestetica, in pratica hanno il dono della coordinazione fisica e mentale, riescono a coordinare la loro mente con il loro corpo.

Gemelli

Il segno del Gemelli è un grandissimo persuasore. La sua intelligenza è legata alla comunicazione quindi la sua intelligenza è di tipo linguistico. Un gemelli saprà sempre qual è la cosa giusta da dire nelle diverse situazioni.

Cancro

Il Cancro è un segno molto empatico, la sua intelligenza è di tipo intrapersonale. Nessuno come il Cancro riesce a capire se stesso e a decifrare tutte le emozioni che prova, questo gli permette di sapere esattamente come comportarsi per ottenere il successo.

Leone

Il nativo del Leone possiede un intelligenza creativa. Inoltre questo segno ha il dono dell’adattamento, riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione grazie all’enorme fiducia che ha in sé stesso.

Vergine

La la Vergine sviluppa un intelligenza di tipo logica. essendo dotati di un grandissimo dono di osservazione e di acutezza mentale sono eccellenti nel formulare ipotesi E dimostrare la loro correttezza.

Bilancia

L’intelligenza posseduta dalla Bilancia è di tipo musicale. Questi segni hanno un ottimo senso del ritmo e un buonissimo orecchio, percepiscono eccellentemente tutti i suoni e i linguaggi utilizzati dalla musica.

Scorpione

Lo scorpione possiede invece una intelligenza intuitiva. Migliore di un detective combina la sua percezione al suo intuito e riesce a sgominare chiunque. Ingannare uno Scorpione è impossibile, riesce a leggere le persone come se fossero libri aperti.

Sagittario

Il nativo del Sagittario, il segno più solare è positivo dello Zodiaco, sviluppa un’intelligenza esistenziale. Nessun segno si pone domande sull’esistenza, sull’essere e sulla sostanza come fa il Sagittario. Questa sua sete di conoscenza lo spinge a rapportarsi costantemente con nuove persone e culture e ad avvertire la necessità di viaggiare molto.

Capricorno

Il segno più laborioso dello Zodiaco sviluppa un intelligenza pratica. Non c’è segno abile come il Capricorno nel risolvere conflitti e bilanciare le situazioni oltre che a trovare soluzioni ai problemi, soprattutto questa qualità emerge in ambito professionale.

Acquario

L’ Acquario sviluppa un intelligenza definita temporo-spaziale ed è estremamente intensa. L’acquario è l’unico segno in grado di attuare una trasformazione mentale delle immagini visive.

Pesci

Il Pesci è il nativo più sensibile di tutto lo zodiaco. Questo segno sviluppa una intelligenza naturale, ha una grandissima abilità nel comprendere tutti gli esseri viventi inoltre è propenso a prevedere fenomeni naturali come le previsioni del tempo.