Quanto ti senti libero in coppia ? Fai il test e scopri se devi spezzare le catene

Quanto ti senti libero all’interno della tua coppia? questo test ti darà la risposta in pochi secondi.

Questo test della personalità cercherà di interpretare come ti senti all’interno della coppia, se ti senti oppresso e limitato nella tua libertà oppure se stai bene e ti senti completamente libero.

I nostri test nascono con l’obiettivo di intrattenerti e non forniscono nessun tipo di diagnosi clinica ma sono un ottimo strumento per un’analisi introspettiva, per interrogarci su noi stessi, sui nostri bisogni e su quanto questi siano effettivamente soddisfatti o meno.

Come vivi il rapporto con la tua libertà in coppia? Fai il test e scoprilo

Quando ci impegniamo in una relazione solida e duratura sappiamo che questo progetto di vita comune richiede qualche sacrificio e allo stesso tempo chiede di rinunciare in parte la nostra libertà perché in qualche modo si sente che è giusto dover render conto al partner delle nostre azioni. Ovviamente questo non significa che dobbiamo rinunciare e soffocare totalmente la nostra libertà, significa solo che bisogna venirsi incontro. Alcune persone rinunciano fin troppo quando sono in coppia e con il tempo si sentono soffocare, sentono di aver dato tutto all’altro e poco a se stessi, non vivono serenamente il loro rapporto. Se ti pesa che la tua libertà venga lesa all’interno della tua relazione, dovresti riflettere ed intervenire prima che sia troppo tardi. Questo test ti aiuterà a capire quanto ti senti libero nel tuo rapporto d’amore.

Scopri anche: Chi lascerà per primo: tu o lui? Scopriamolo subito

Fare il test è avvero molto semplice, devi solo osservare questa immagine e leggere il profilo corrispondente a ciò che hai notato per prima. Come vedi l’immagine è costituita da tre elementi: un albero, un uomo che suona la chitarra e il paesaggio con l’uccellino. Tu cosa hai visto prima? La tua risposta rivela come stai vivendo la tua libertà nel nella coppia.

Soluzione del test

Se hai visto i rami e l’albero

Sì hai notato prima di tutto l’albero significa che sei una persona con una personalità che si ramifica costantemente e si amplia, si evolve. Sei una spugna curiosa che ama nutrirsi di nuove scoperte. Da te si possono imparare moltissime cose. Sei una persona molto semplice e anche molto onesta. Per te avere la coscienza sempre pulita è un dono al quale non sai rinunciare. In coppia solitamente tendi a mettere i desideri del partner davanti ai tuoi e spesso finisci col non sentirti libero di vivere la vita che vuoi perché non è la stessa che vorrebbe il partner e questo ti fa sentire nervoso e soffocato.

Se hai visto l’uccellino

Se la prima cosa che hai notato è stato l’uccellino significa che sei una persona molto ambiziosa ma sei vincolata dalle tue insicurezze. Pensi troppo prima di agire e questo non è sempre un bene soprattutto non lo è quando la vita ti pone davanti delle opportunità che vanno colte al momento. Sei una persona molto timida e difficilmente fai nuove amicizie o ti confidi con le persone. Hai pochi amici ma sono quelli di sempre e sono un tuo grande Pilastro. Non rinunceresti a loro per niente al mondo, fanno parte di te e della tua vita e la più grande libertà che ti prendi in coppia è quella di mantenere uno spazio tutto tuo da condividere con i tuoi amici storici.

Se hai visto l’uomo che suona la chitarra

Se hai notato l’uomo che suona la chitarra significa che hai una mente molto aperta e hai sete di esperienze di vita. La libertà è fondamentale per te e la proteggi da tutto e tutti. Sei una persona che non ammette nessun tipo di vincolo, dici sempre quello che pensi e non poni freni né alla tua creatività ne alla tua passionalità, né a qualsiasi altra cosa. La cosa più importante per te è esprimere te stesso, chi sei veramente, senza preoccuparti del giudizio degli altri.