La posizione intima che tutti gli sportivi praticano: riuscirai a provarla?

Non vogliamo dire che fare l’amore sia uno sport ma la posizione preferita dagli sportivi potrebbe sicuramente essere utile. La proviamo?

Quanto parliamo di record e di prestanza fisica ci rivolgiamo a loro: gli sportivi!

Effettivamente chi meglio di una persona che si allena tutti i giorni, per anni, per avere consigli su come comportarsi nell’ambito di una performance fisica?

Che ne dici: scopriamo qual è la posizione che tutti gli sportivi consiglierebbero… a noialtri comuni mortali?

La posizione preferita dagli sportivi sotto le lenzuola: la proverai?

Diciamoci la verità: gli sportivi sono persone che fatichiamo a capire a fondo.

Anni ed anni passati ad allenarsi nel tentativo di compiere alla perfezione un unico movimento fluido, imparando a controllare perfettamente il proprio corpo.

Mai (o quasi) una carbonara, una serata di bagordi, una giornata di eccessi: sempre sveglie alle cinque o alle sei del mattino per allenarsi prima che gli altri si alzino dal letto.

Ma chi vorrebbe vivere una vita del genere?

Certo, poi ci sono le Olimpiadi, le competizioni più o meno importanti, le soddisfazioni e la possibilità di vedere il proprio corpo rispondere come una macchina ad ogni minimo imput mandato dal loro cervello.

Anche se capiamo il fascino noi non riusciremmo proprio ad essere così rigorosi: ci piace guardargli, gli sportivi, ma non immaginare di vivere come loro.

(Certo, ci piace anche usarli per i test della personalità: hai provato l’ultimo che ti abbiamo proposto?).

Beh, forse per un unico, piccolo, argomento potremmo di certo provare a copiarli. Hai già capito di che cosa parliamo, vero?

Oggi abbiamo deciso di svelarti quale sia la posizione preferita dagli sportivi sotto le lenzuola: potremmo provare a rifarla anche noi!

Effettivamente, quando uno si intende di sport e di atletica, saprà anche qual è la posizione migliore per darsi da fare sotto le lenzuola.

Non ci rimane altro da fare che copiarla e cercare di capire perché è così eccitante o soddisfacente!

Pronta ad allenarti… per provare la posizione preferita dagli sportivi? Ecco qual è!

La posizione della carriola: ecco perché piace a tutti gli atleti

Noi, ovviamente, te ne avevamo già parlato qui: la posizione della carriola è certamente una delle posizioni più interessanti di tutto il Kamasutra!

Questa posizione, infatti, a quanto pare assicura un piacere veramente profondo anche se, per provarla, bisogna avere addominali d’acciaio ed una tempra non indifferente.

Certo, bisogna avere una tempra non indifferente fisicamente perché per fare la posizione della carriola senza nessun tipo di aiuto ci vuole… beh un fisico bestiale!

Il tuo partner è in piedi (avremmo detto posizione eretta ma sappiamo bene che avresti pensato ad una battuta guascona).

Tu, all’inizio, ti siedi per terra, di fronte a lui, con le gambe divaricate. A questo punto il partner ti prende per le gambe: o alle ginocchia oppure dove si trova più comodo.

Tu, puntando le mani a terra, puoi alzare le natiche e metterti in posizione: ecco che siete pronti!

Fare l’amore in questa posizione è sicuramente faticoso ma può darvi veramente molte soddisfazioni. A quanto pare, secondo il parere degli atleti, questa è la posizione migliore per mettere in mostra le proprie capacità e per divertirsi da morire sotto le lenzuola: pronti a provarla?