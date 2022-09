Per questi segni rilassarsi è praticamente impossibile: ecco perché

I segni zodiacali sempre stressati hanno tantissimi motivi per non rilassarsi mai: che ne dici, scopriamo chi sono e perché sono sempre così agitati?

Quante volte ti è capitato, nella vita, di incontrare qualcuno di cui hai pensato: “Si deve veramente dare una calmata!”.

Con ogni probabilità, quel qualcuno è nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo. Oggi abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni zodiacali che proprio non si riescono a rilassare. Non è che sei tra loro, vero?

I segni zodiacali sempre stressati: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Essere stressati, di certo, non è qualcosa che ci piace.

Ci sono persone, però, che sembrano non essere veramente in grado di rilassarsi mai.

Sai bene di chi parliamo, vero?

Sono i segni zodiacali sempre stressati e cioè tutte quelle persone che proprio non riescono a stare tranquille.

Ma perché sono così stressate? E, soprattutto, chi sono?

Scopriamo subito le prime cinque posizioni nella classifica dell’oroscopo di oggi: non è che ci sei anche tu tra loro, vero?

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, non è di certo un caso che facciate anche un’apparizione nella classifica dei segni zodiacali che si perdono in un bicchier d’acqua.

Siete sempre stressati e non sapete mai dove sbattere la testa!

Per i Cancro ogni problema può diventare una montagna insormontabile, anche quelli che di solito sono equiparabili ad un sassolino nella scarpa.

Il loro stress, fortunatamente, tende a scomparire con la stessa velocità con cui arriva: non aspettatevi, però, che i Cancro siano assolutamente rilassati quando sono con voi!

Leone: quarto posto

Nonostante siano anche nella classifica dei segni zodiacali più maliardi di tutto l’oroscopo, i nati sotto il segno del Leone hanno veramente un grande quantitativo di stress sulle spalle.

Dopotutto, i Leone sono spesso convinti di essere il pilastro di tutti i loro circoli (familiari, sentimentali, lavorativi, amichevoli) e che senza di loro tutto andrebbe a rotoli.

La realtà dei fatti è che i Leone si creano problemi e stress perché a loro piace riempirsi la vita in questa maniera. Se non si stressassero, i Leone dovrebbero fare i conti con la realtà dei fatti: qualcosa che a loro non piace proprio per niente!

Ariete: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che, generalmente, tendono a fingere di sapere quello che fanno.

Sia chiaro: tutti noi ci comportiamo in questa maniera, quindi non è che ci sia qualcosa di male!

Gli Ariete, però, non ammettono mai di non saper fare qualcosa e sono sempre particolarmente nervosi e stressati.

Lo sareste anche voi se doveste sempre fingere di avere tutto sotto controllo quando, in realtà, non sapete proprio niente della vostra vita!

Scorpione: secondo posto

Essere stressati è anche un modo per essere occupati e gli Scorpione non cercano altro!

Eh sì, cari Scorpione, siete persone che amano essere stressati perché, per voi, questo vuol dire che state facendo qualcosa di importante!

Gli Scorpione hanno sempre le mani in pasta in tantissime e diversissime situazioni. Ci sono tantissimi fili da seguire, problemi da risolvere, avvertimenti, rischi e chi più ne ha più ne metta.

Agli Scorpione piace tantissimo destreggiarsi tra problemi più grandi di loro, che li fanno sentire veramente sempre stressati. Ma, diciamoci la verità: è vero stresso se lo si cerca con ogni nostra azione?

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre stressati

Cari Aquario, sappiamo benissimo che non pensate proprio di essere tra i segni zodiacali sempre stressati, figuriamoci se al primo posto, poi.

Tutte le persone intorno a voi, però, possono dirvi le cose come stanno: siete estremamente stressati.

Ancora di più: vi piace esserlo!

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che tendono a farsi carico dei problemi di tutti e a prendere il peso del mondo sulle proprie spalle.

Ecco perché gli Aquario, generalmente, sono sempre stressati. Non parliamo, poi, del fatto che quando hanno un’occasione per rilassarsi… gli Aquario la buttano via!

Agli Aquario piace avere sempre da fare, avere preoccupazioni che neanche gli competono. Li fa sentire utili e, se non avessero il loro stress, sarebbero certamente molto più indisponenti!