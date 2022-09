Fai attenzione a questi segni: i loro complimenti sono sempre finti

I segni zodiacali che fanno sempre complimenti finti sono persone da tenere alla larga: ecco chi sono e perché dovresti stare attenta!

Ti è mai capitato di avere a che fare con una persona che proprio non riusciva a fare a meno di dare… complimenti finti agli altri?

Sicuramente ti è successo di vedere qualcuno complimentarsi con qualcun altro e poi giudicarlo alle spalle!

Ci sono persone che proprio non possono fare a meno di essere veramente false quando si tratta di fare complimenti: sei pronto a scoprire chi sono?

I segni zodiacali che fanno sempre complimenti finti: sei in classifica oggi?

Oggi abbiamo deciso di riportare una classifica dell’oroscopo decisamente importante.

Vogliamo parlare, infatti, di tutti quei segni zodiacali che fanno sempre complimenti finti.

Non è facile riconoscerli!

Si tratta di persone che tendono a fare sempre e solo complimenti agli altri, specialmente alle persone che detestano cordialmente.

In questo modo, questi segni zodiacali riescono a nascondere la loro invidia (anche se, forse, li troverai comunque nella classifica dei segni zodiacali verdi d’invidia).

Ma noi li smaschereremo comunque con la classifica dei segni zodiacali che fanno sempre complimenti finti!

Sagittario: quinto posto

Cari amici del Sagittario, dobbiamo dire una cosa su di voi.

Siete persone che tendono a fare complimenti generalmente per liberarsi degli altri.

Indipendenti come siete, infatti, voi nati sotto il segno del Sagittario siete persone assolutamente non in grado di fare complimenti agli altri.

Pensate che dare “validazione” alle altre persone tramite un complimento sia sciocco: per questo non vi aspettate che gli altri li facciano a voi così come non li volete fare di vostra spontanea volontà! I vostri complimenti sono sempre finti: servono, principalmente, a liberarvi dalla responsabilità di dover avere a che fare con le altre persone!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che non si fanno assolutamente problemi a fare qualche complimento finto.

Ecco perché le abbiamo inserite nella nostra classifica di oggi!

I Cancro sono persone che tendono a compensare di molto, soprattutto quando sono in difficoltà o quando hanno a che fare con persone che non gli piacciono poi più di tutto.

Occhi sempre aperti quando un nato sotto il segno del Cancro vi fa i suoi complimenti: potrebbe star mentendo (e la maggior parte delle volte è proprio così!).

Bilancia: terzo posto

Cari amici della Bilancia, ci dispiace dirvelo ma vi meritate pienamente questo terzo posto nella classifica di oggi.

Dopotutto sapete benissimo che, per il volume di complimenti che fate, qualcuno deve essere finto per forza!

La Bilancia è un segno che non può veramente fare a meno di essere particolarmente finto quando fa troppi complimenti.

I nati sotto il segno della Bilancia sono naturalmente persone tranquille, che detestano dover avere a che fare con gli altri troppo a lungo. Per questo, soprattutto quando hanno a che fare con persone che non amano, i loro complimenti sono assolutamente più che finti!

Ariete: secondo posto

Anche gli Ariete sono delle persone che tendono a fare veramente tantissimi finti complimenti.

Ehi, non prendetevela con noi se vi smascheriamo, cari Ariete: a voi piace fingere di essere completamente integerrimi ma la realtà è assolutamente diversa!

Gli Ariete, infatti, sono persone che tendono ad avere dei giudizi particolarmente duri nei confronti delle altre persone.

Per questo motivo, quindi, dopo aver rimuginato per tantissimo tempo sugli altri, trattandoli come se fossero persone da meno di loro, gli Ariete cercando di rimediare con dei complimenti.

Complimenti falsissimi, che gli Ariete cercano di far sembrare concreti ribadendoli più e più volte. Insomma, avete capito come decodificare gli Ariete: se i loro complimenti sono ripetuti, potete star certi che sono assolutamente finti!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che fanno sempre complimenti finti

Eh sì, cari Aquario, ci siete proprio voi al primo posto della nostra classifica di oggi!

Gli Aquario non sono persone che fanno solo complimenti finti ma possiamo assicurarvi che i loro complimenti non sono assolutamente così reali come potrebbero sembrare.

Gli Aquario, infatti, tendono ad essere molto ironiche, soprattutto quando si tratta di fare complimenti.

Visto che per loro è tutto facile e tutto è alla loro portata, gli Aquario si stupiscono particolarmente quando le persone non sanno fare qualcosa.

Ecco perché i loro complimenti sono assolutamente falsi nei confronti degli altri! C’è sempre una nota di ironia dietro i complimenti degli Aquario: fate attenzione quando vi rivolgono qualche parola gentile. Il più delle volte, infatti, stanno semplicemente sottolineando che voi siete bravi a fare qualcosa… che loro sanno già fare alla perfezione!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.