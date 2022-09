Test Personalità: quanta creatività si nasconde dentro di te? Scopriamolo!

By

Con questo test della personalità metteremo in luce la creatività che possiedi sicuramente e che probabilmente non sai nemmeno di avere!

Quando pensiamo alla creatività di una persona nella maggior parte dei casi immaginiamo un pittore, uno scultore, un cuoco, un cantautore o comunque una persona che fa della creatività una parte importante del proprio lavoro.

La verità però è che la creatività non appartiene solo agli artisti. Tutti noi abbiamo una certa dose di creatività e la esprimiamo in maniera differente.

Molto spesso però ci convinciamo di non essere molto creative, o comunque di non esserlo abbastanza o non esserlo affatto.

In realtà le donne sono molto brave a non vedere i propri pregi e, al contrario, a vedere benissimo i propri difetti. Questo significa che a volte sminuiscono anche la creatività che sanno di avere e finiscono per vedersi come persone noiose, grigie e poco interessanti.

Questo test ha lo scopo di mettere in evidenza proprio quello spirito creativo che tutte possediamo e che – forse – non esalti abbastanza.

Test Personalità della Creatività

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno degli outfit che abbiamo proposto. Sono molto simili ma di sicuro uno di essi ti colpirà più dell’altro. Dopo aver fatto la tua scelta leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più su te stessa!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Completo rosa

Questo completo rosa dai toni pastello è ravvivato da una fantasia geometrica multicolore sulla gonna e da una elegante casacca dalle maniche gonfie.

Il rosa è il colore della femminilità, della grazia, della gentilezza e dell’armonia. Se hai scelto questo completo significa che sei una persona che ama le cose belle, la precisione e la perfezione.

Anche se c’è della creatività dentro di te cerchi di manifestarla solo e soltanto all’interno di certi limiti.

Non ti piace scioccare le persone che hai di fronte, non vuoi essere ricordata come “la stramba” o “quella con idee assurde”.

Il tuo modo di essere creativa consiste nel fare bene le cose che ami, a volte addirittura esagerando nella ricerca della perfezione e stressando non solo te stessa, ma anche le persone che ti stanno intorno pur di ottenere quello che vuoi.

La verità è che non sei una persona davvero creativa perché non ti piace spingerti oltre ciò che è già stato approvato, che è conosciuto e accettato dalla società. Il motivo? È che non ti piace correre il rischio di ricevere giudizi negativi, vuoi sempre essere la più amata e la più apprezzata di tutte.

2 – Completo verde

Il verde che domina in questo completo è un intenso verde smeraldo che spesso viene associato alla speranza, alla calma e al futuro.

La stampa floreale della gonna è una stampa ad alto contrasto, cioè con elementi molto chiari e molto scuri che si distinguono benissimo tra loro.

Se questa fantasia ti ha colpito più di quella precedente significa che sei una persona estremamente decisa a cui piace spingersi oltre per vedere dove può arrivare in futuro.

Ti piace sperimentare cose nuove, spingerti oltre ciò che “si fa di solito”. I giudizi delle altre persone ti impensieriscono fino a un certo punto. Sai benissimo che le persone creative e che pensano spesso fuori dagli schemi sono etichettate come “pazze”, “folli” o “strambe” ma non ti pesa particolarmente.

La tua creatività è talmente forte e trascinante che hai assolutamente bisogno di esprimerla, si può dire che non ne puoi fare a meno.

Il problema che incontri più spesso nel relazionarti con gli altri è che puoi risultare una persona scomoda perché la maggior parte delle persone ama rimanere all’interno delle scelte e dei comportamenti accettati dalla società.

Cerca di non “spingere” troppo: a volte i tuoi comportamenti così “di rottura” possono creare fastidio invece che stimolare la creatività delle altre persone (cosa che in realtà vorresti).