Che nervi: i segni zodiacali più fastidiosi non ti mollano mai

Se ti senti chiamato in causa, un motivo c’è: probabilmente sei nella classifica dei segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo. Scopriamo i primi cinque?

Sì, esatto: oggi abbiamo deciso di affrontare una classifica dell’oroscopo che, ne siamo sicuri, generà nervosismi e clamore.

Vogliamo parlare, infatti, dei segni zodiacali che proprio non riescono ad evitare di essere… fastidiosissimi!

Sapete chi siete: ecco i primi cinque posti delle persone che, se ti sei alzato con la luna storta questa mattina, è meglio evitare!

I segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu in classifica?

Sapevi di essere fastidioso quanto una zanzara?

Probabilmente la risposta a questa domanda è no.

Le persone veramente fastidiose, infatti, spesso non hanno proprio idea di quanto possano essere particolarmente… beh… indisponenti!

Oggi abbiamo deciso di scoprire se i segni zodiacali hanno una qualche influenza nel grado di fastidio che puoi dare agli altri.

Che ne dici: sei pronto a scoprire quanto sei fastidioso e perché?

Ecco i segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo!

Cancro: quinto posto

Diciamoci la verità, cari amici del Cancro.

Vi meritereste un posto molto più in alto nella classifica dei segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo!

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che amano assolutamente essere fastidiose. Per loro “tirare la corda” è un modo non solo per divertirsi ma anche per testare quanto gli altri gli vogliano davvero bene. Dopotutto, non è un caso se i Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori dello zodiaco!

Scorpione: quarto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione, nonostante siano veramente seri e quasi sempre impassibili sono in realtà molto fastidiosi.

Come lo sappiamo? Beh, ce lo hanno detto stelle e pianeti ma anche tutti quelli che conoscono da vicino uno Scorpione.

Lo Scorpione, infatti, è un segno che adora infastidire gli altri per il puro gusto di avere un minimo di vantaggio su di loro.

Non ci vuole niente per far “scattare” lo Scorpione: sono in grado di infastidirvi per ridere, per mettervi in difficoltà o anche semplicemente perché si annoiano.

Sanno sempre cosa fare per farvi infastidire: occhi aperti intorno a loro!

Capricorno: terzo posto

Incredibile ma vero, i nati sotto il segno del Capricorno si trovano nella classifica di oggi dei segni zodiacali più fastidiosi di tutto l’oroscopo.

Il motivo? I Capricorno sono i re e le regine del fastidio: dovete solo conoscerli bene!

Quando un Capricorno, infatti, è in confidenza con voi allora potrete finalmente scoprire quanto e come sono fastidiosi.

Ai nati sotto questo segno piace particolarmente giocare, avere sempre qualcosa da usare per dare noie agli altri e tirare veramente la corda molto in lungo.

Per i Capricorno questo è un modo di dimostrare affetto: peccato che sia particolarmente fastidioso!

Vergine: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine sono persone particolarmente fastidiose… quando vogliono.

Il problema è che i nati sotto il segno della Vergine, vogliono…. e spesso anche!

La Vergine, infatti, è un segno abituato ad eccellere che non si preoccupa di niente e di nessuno. Per questo motivo, quindi, per i nati sotto il segno della Vergine è facile essere particolarmente fastidiosi. Criticano tutto e tutti senza problemi e pongono uno standard piuttosto alto agli altri perché possano evitare di essere infastiditi: la Vergine stessa!

Insomma: o siete come loro o siete contro di loro. Vivere intorno ad una Vergine e non essere infastiditi dal loro modo di fare è particolarmente difficile!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fastidiosi dell’oroscopo

Cari Sagittario, vi siete meritati il primo posto nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Ne siete contenti?

I Sagittario sono i segni zodiacali più fastidiosi in assoluto per un motivo ed un motivo soltanto. Per i Sagittario, infatti, non c’è assolutamente niente che possa mai obbligarli a fare qualcosa nei riguardi degli altri. Il Sagittario è un segno ferocemente indipendente, che pensa spesso al proprio benessere e a quello e basta.

Per questo motivo i Sagittario sono così fastidiosi: pensando sempre e solo a sé stessi e per loro è facile mettersi al primo posto lasciando gli altri… beh, sempre più infastiditi!

Dopotutto, questo è proprio il motivo per cui i Sagittario figurano anche nella classifica dei segni zodiacali più tranquilli di tutto l’oroscopo.

Abituati a fare esattamente come vogliono loro, nel momento esatto in cui lo vogliono loro i Sagittario sono sia persone estremamente tranquille sia persone… dolorosamente fastidiose!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.