La loro miccia è cortissima: sono i segni più irascibili dell’oroscopo

Speriamo tu non sia uno dei segni zodiacali più irascibili dell’oroscopo; il motivo ci sembra chiaro ma forse è meglio spiegarlo con la classifica di oggi!

Ci sono persone che non possono veramente farne a meno.

Si arrabbiano per pochissimo, immediatamente ed in una maniera francamente un poco spaventosa.

Non ci sono modi di contenere la loro rabbia una volta che è stata scatenata: fortunatamente, però, le esplosioni durano poco.

Di chi parliamo? Scopriamolo subito!

I segni zodiacali più irascibili dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ehi, diciamoci la verità. Se sei irascibile non solo sarai in classifica ma sarai già pronto ad arrabbiarti a riguardo!

Ovviamente noi non possiamo farci niente; stelle e pianeti decretano le qualità dei segni zodiacali e, proprio per questo, è impossibile per noi mentire!

I segni più irascibili dell’oroscopo sono quelle persone che, come dice l’aggettivo, finiscono per arrabbiarsi sempre e comunque ed in pochissimo tempo.

Ci sono delle cose che li irritano e che li fanno immediatamente arrabbiare: fortunatamente, però, queste “esplosioni” non durano mai tanto!

Allora: sei pronta a scoprire se sei nella classifica di oggi? Iniziamo subito!

Toro: quinto posto

Ci sarà un motivo se i nati sotto il segno del Toro sono nella classifica dei segni zodiacali che creano sempre problemi.

Il Toro, infatti, tende ad arrabbiarsi immediatamente, subito, prima ancora di ragionare su una situazione.

Dopo un attimo di calma, fortunatamente, i nati sotto il segno del Toro riescono quasi sempre a recuperare il loro savoir-faire… fortunatamente! Certo, i Toro sono irascibili ma non sono mai sconsiderati!

Scorpione: quarto posto

Dobbiamo dire la verità: i nati sotto il segno dello Scorpione non si arrabbiano spesso ma quando lo fanno è veramente un qualcosa di spaventoso… per tutti!

Gli Scorpione, infatti, hanno un modo di fare veramente strano quando si arrabbiano.

Prendono immediatamente fuoco, visto che sono veramente irascibili!

Di punto in bianco quella persona che è sembrata essere sempre pacata, sempre calma e sempre pronta a reagire nel migliore dei modi ai problemi… si infuria come non mai!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro sono assolutamente nella classifica dei segni zodiacali più irascibili dell’oroscopo.

Non fatevi ingannare dal loro modo di fare gentile e carino… la maggior parte delle volte!

Quando un Cancro inizia ad arrabbiarsi non c’è veramente scampo praticamente per nessuno. I Cancro, infatti, si comportano come se qualsiasi piccolo torto sia una montagna gigante, da scalare con infinita rabbia e rancore.

Ehi, dopotutto sono anche nella classifica dei segni zodiacali che portano sempre rancore, quindi un poco dovevamo aspettarcelo!

Capricorno: secondo posto

Ebbene sì, cari Capricorno, siete al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più irascibili.

Non siete assolutamente persone che mantengono la calma anche se fate di tutto per fingerlo!

I Capricorno sono persone che possono arrabbiarsi veramente in pochissimo tempo. Se la prendono per moltissime cose ma proprio il fatto che tendono a fare finta di niente è quello che li rende così irascibili!

Appena i Capricorno si lasciano andare alla rabbia diventano immediatamente delle vere e proprie bombe pronte ad esplodere.

Insomma, non prendetevela con i Capricorno se, di punto in bianco, iniziano a diventare veramente irascibili. Hanno imbottigliato le emozioni fino a che hanno potuto e adesso hanno bisogno di esplodere!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più irascibili dell’oroscopo

Infine arriviamo al primo posto della classifica dei segni zodiacali più irascibili dell’oroscopo; cari Leone, sapevate di essere voi?

Ovviamente, appena lo avete scoperto vi siete già un poco irritati: non vogliamo sapere come reagirete di fronte a questa classifica!

I Leone sono persone che proprio hanno una miccia cortissima e sono particolarmente irascibili.

Anche se gli tagliate la strada con la macchina potrebbero legarsela al dito e seguirvi per guardare bene chi siete e perché gli avete tagliato la strada!

I Leone non sono cattivi ma sicuramente sono irascibili: fate attenzione a non attraversare (letteralmente) la loro strada in maniera indisponente!