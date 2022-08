Fai il test e scopri come dovresti vestirti per essere in linea con la tua personalità

Sei sicuro che il modo in cui ti vesti esprime perfettamente la tua personalità? Rispondi alle domande del test e scoprilo subito.

Il test della personalità di oggi esaminerà il look che ti si addice di più e ti farà capire se il modo in cui ti vesti di solito e lo stile che adotti, rispecchia davvero la persona che realmente sei.

Tutti giudicano gli altri fondamentalmente dagli abiti che indossano. L’aspetto è contrassegnato dal look e dallo stile che si è deciso di adottare per mostrarsi al mondo, ed è il nostro biglietto da visita, fornisce le prime informazioni sulla nostra personalità. Questo non è del tutto sbagliato dato che i colori usati per il nostro abbigliamento preferito, i materiali e gli stessi vestiti possono rivelare molte informazioni su di noi. Il modo in cui ti vesti rivela davvero chi sei?

Dimmi quali sono i tuoi gusti in fatto di abbigliamento e ti dirò chi sei veramente

Per fare il test ci vogliono davvero pochissimi minuti, tutto quello che devi fare è fornire la risposta più appropriata alle domande che ti faremo. Alla fine del test dovrai contare se avrai totalizzato più risposte a, b, c, d, e. A questo punto basterà leggere il tuo profilo corrispondente e scoprire quale look esprime meglio la tua personalità.

Pronto a fare il test? Prima di iniziare focalizza l’unica regola del test, nel dare una risposta non tenere conto di come ti vesti abitualmente ma rispondi pensando a ciò che ti piace di più.

1) Qual è il tuo colore preferito?

a) nero b) bianco c) rosso d) blu e) giallo

2) Quale stile di abbigliamento preferisci?

a) Chic b) Hippie c) Glamour d) Rock e) Casual

3) Quali scarpe preferisci?

a) sneakers b) tacchi alti c) stivali d) sandali e) ballerine

4) Quale accessorio non può mai mancare per completare il tuo look?

a) orologio b) orecchini c) sciarpa d) anelli e) bracciali

5) La tua borsa preferita?

a) tote b) sacco c) zaino d) tracolla e) da spalla

6) Indossando cosa ti senti più a tuo agio ?

a) Abito b) Gonna c) Pantalone d) Pantaloncino e) Jeans

7) Quale tessuto ritieni più confortevole?

a) Seta b) Cotone c) Pelle d) Denim e) Lana

8) Qual è il tuo tipo di stampa preferito?

a) floreale b) pois c) righe d) scozzese e) tinta unita

9) Quale gioiello valorizza maggiormente la tua figura?

a) orecchini b) collana c) bracciale d) anello e) cavigliera

10) A quale prodotto di make up -up non rinunci?

a) rossetto b) mascara c) fondotinta d) smalto e) ombretto

11) Qual è la tua pettinatura preferita?

a) Coda di cavallo b) Treccia c) Chignon d) Nature e) capelli sciolti piastrati

12) Qual è il tuo tipo di trucco preferito?

a) Naturale b) Marcato c) solo un filo di matita d) Nude e) Colori vivaci

13) Quale aggettivo ti descrive meglio?

a) femminile b) maschiaccio c) sportiva d) elegante e) di tendenza

Risultato del test

ora che hai risposto a tutte le domande scopriamo qual è lo stile che definisce meglio chi sei veramente.

Se hai fornito più risposte a

Il tuo look ideale è classico. Ti si adattano abiti semplici ma estremamente eleganti, il tuo stile è intramontabile come la tua eleganza, senza tempo.

Se hai fornito più risposte b

Il tuo abbigliamento ideale è uno stile bohemien, prediligi tessuti naturali come il lino e il cotone e ti piacciono i vestiti morbidi che non segnano la tua figura. Il tuo cuore è un po’ hippie.

Se hai fornito più risposte c

L’aggettivo che ti descrive meglio è Glamour, tu sei un tipo da Mini Dress e tacchi alti hai una personalità spiccata, ti piace metterti in mostra e adori avere gli sguardi rivolti su di te. Il tuo motto preferito è: ” chi ha mostri e chi guarda schiatti”

Se hai fornito più risposte d

In questo caso l’abbigliamento che ti descrive meglio è il rocker. Sicuramente ti piace vestire di nero è più gli abiti sono provocanti meglio è, hai una personalità ribelle è nel tuo cuore senti di avere bisogno di adrenalina, ti piace ascoltare musica heavy metal.

Se hai fornito più risposte e

Questa maggioranza indica che la tua personalità si esprime meglio attraverso un look casual. Sei una persona molto semplice, quando ti vesti vuoi che quello che indossi sia principalmente comodo e semplice. Tendi ad esaltare la tua figura ma non troppo. Resti sempre con i piedi per terra e sogni una persona tendenzialmente molto calma e rilassata.