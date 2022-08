Evviva gli amici, questo segno detesta la solitudine

Gli astri ci rivelano qual è il segno zodiacale che non sopporta assolutamente di restare senza la compagnia dei propri amici.

La nostra appartenenza al segno zodiacale ci conferisce caratteristiche uniche. Alcuni segni amano starsene da soli mentre altri sono particolarmente socievoli. Il segno della classifica di oggi è il segno più socievole in assoluto, non vuole mai stare senza i suoi amici ed ha il dono innato di riuscire ad integrarsi ovunque e in qualsiasi gruppo.

E’ in assoluto il segno meno solitario dello Zodiaco, non lo vedrai mai solo, è sempre circondato da amici, da lui si imparano sempre molte cose. Scopri anche chi sono i migliori amici dello zodiaco.

E’ il sagittario il segno più socievole ed amicone di tutti

Fra tutti i segni dello Zodiaco, il Sagittario è quello più solare e ottimista è decisamente positivo. Il Sagittario ama viaggiare, ama incontrare persone nuove e rapportarsi con culture nuove. E’ un segno avventuroso, non è certo il tipo da restare a casa. La sua vita quotidiana non può essere ogni giorno la stessa, questo segno brama una vita ricca di sorprese e decisamente fatta di giornate inaspettate.

Il Sagittario detesta la routine e si getta a capofitto quando c’è in ballo un’esperienza nuova. Il nativo di un segno di fuoco è alquanto estintivo e tende a non porsi troppe domande ma a lasciarsi guidare dall’istinto.

Il Sagittario è un segno che non teme nulla, in amore si mostra molto coraggioso come in tutti gli altri ambiti della sua vita, se riceve un rifiuto non importa, questo segno vede il lato positivo anche nelle situazioni peggiori e quindi trova sempre il lato bello in tutto.

Il Sagittario è un segno molto amichevole e socievole anche in compagnia di persone che non conosce, tutti hanno sempre l’impressione di conoscerlo da tempo dato il suo grande spirito di adattamento. La sua compagnia è piacevole perché questo segno contagia con la sua energia positiva.

In opposizione al Sagittario, c’è un segno dello zodiaco che decisamente non ama molto la compagnia ma preferisce la solitudine, è il Capricorno. Il capricorno ha bisogno di passare spesso del tempo da solo per riflettere, per fare chiarezza sulle sue priorità e per organizzare i suoi futuri impegni. Essendo il segno più laborioso dello Zodiaco è sempre impegnato nell’organizzare e nel definire progetti o obiettivi professionali. Per gli astrologi il capricorno è l’Eremita dello Zodiaco. Solo in compagnia di se stesso riesce a ricaricare le sue batterie. Si tratta di un segno molto riservato e usa la solitudine come mezzo per focalizzarsi e schiarirsi. La solitudine è la chiave per rilassarsi per il Capricorno che preferisce di gran lunga ascoltare se stesso piuttosto che parlare con qualcuno.