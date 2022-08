Cosa vedi in questa foto? Ci svela la tua più grande ossessione

Il test delle ossessioni ci svela qual è la tua più grande grazie ad una sola immagine. Che dici, ti va di scoprirla insieme a noi?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ci svelerà un lato molto curioso di te.

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo un’ossessione che fagocita una parte della nostra vita.

Non parliamo a livelli patologici, quando finisci per pensare solo ad una cosa specifica e vivere tutte le tue giornate in funzione di essa, ma semplicemente di un’ossessione che ci guida nella vita di tutti i giorni.

Credi di non averla? Ma allora proviamo subito il nostro test di oggi!

Test delle ossessioni: dicci cosa vedi in questa immagine e scopri la tua

Oggi abbiamo deciso di proporti il test delle ossessioni per capire meglio chi sei.

Innanzitutto abbiamo deciso di restringere il campo e di darti la possibilità di guardare un’immagine assolutamente intrigante ma che ci parla di due grandi possibilità di ossessione.

Se dovessimo analizzarle tutte, forse, non finiremmo più!

Cerchiamo di capire, quindi, da cosa sei ossessionato seguendo due dei più grandi filoni che ci sono al mondo.

Per farlo, ci dovrai solo dire che cosa hai visto prima nell’immagine che ti abbiamo proposto qui sopra.

Come vedi, nonostante sia un’immagine assolutamente creata per “confondere“, non si tratta di un quadro surrealista che rivela i suoi segreti man mano.

Qui l’intendo è molto più comunicato e diretto: sai benissimo che cosa hai visto per primo come soggetto in questa foto, no?

Allora sbrighiamoci: ecco i risultati del test delle ossessioni!

hai visto una donna annusare un bicchiere di vino : simbolicamente legato alla spiritualità, all’anima e a tutto quello che possa portare ad un miglioramento, il vino rosso è un elemento veramente importante.

Se, nella foto che ti abbiamo proposto per il test delle ossessioni, hai visto un bicchiere di vino, non preoccuparti. Non sei dipendente dall’alcol!

(Ma per stare certi, noi ti consiglieremmo anche questo test dove se riesci a vedere la birra allora c’è qualcosa che dobbiamo dirti ).

Sei una persona che ha a cuore la sua vita, la sua indipendenza ed i suoi interessi. La tua vera ossessione è… te stessa!

Questo, ovviamente, è un bene. Metti te stessa al primo posto e cerchi sempre di capire qual è la mossa giusta per te e per la tua vita. Non ti fai condizionare dagli altri e sei forte ed indipendente. L’unico rischio? La tua ossessione per la tua indipendenza potrebbe portarti ad isolarti dagli altri. Metterti sempre al primo posto è un’ossessione sana… se non diventa troppo predominante!

Ehi, non ti arrabbiare: non c’è niente di male in questo!

Certo, forse sarebbe meglio provare il nostro test sul tipo di romanticismo di cui hai bisogno nella vita, così sai bene a cosa dovresti rivolgerti.

Il test delle ossessioni, però, ci dice che sei una persona assolutamente ossessionata dall’Amore, quello con la A maiuscola e che arriva a bordo di un cavallo bianco.

Il tuo problema è che tendi a proiettare il tuo bisogno di romanticismo anche e soprattutto su persone che non ti meritano o che non sono pronte per fare di ogni storia La Storia d’Amore!

La tua ossessione per l’amore può portarti ad infilarti in situazioni decisamente poco carine oppure a metterti addirittura in pericolo (emotivamente, speriamo non oltre).

Fai attenzione. Ora che sai che questa è la tua ossessione è meglio cercare di capire come mettere la testa a posto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.