Non confidargli niente: questi segni sono completamente trasparenti

I segni zodiacali completamente trasparenti a volte vorrebbero mantenere un segreto. C’è solo un piccolo problema: non ce la fanno proprio!

Ci sono persone a cui non puoi confidare assolutamente i tuoi segreti.

Sono pettegole, maligne, sempre pronte a scambiare un’informazione per un’altra: bene, sarai contento di saper che la nostra classifica di oggi dell’oroscopo non parla di persone così.

Per quanto questo sia un sollievo, però, ci dispiace dirti che i segni che sono nella classifica di oggi, pur senza volere, finiscono per avere lo stesso effetto degli altri.

Ecco perché!

I segni zodiacali completamente trasparenti: sei in classifica oggi?

Avrai sicuramente conosciuto qualcuno a cui non puoi, mai, per nessuna ragione al mondo, confidare un tuo segreto.

Non si tratta di cattiveria o di malizia.

I segni zodiacali completamente trasparenti semplicemente non riescono a tenere assolutamente nulla per sé!

Non lo fanno solo con i tuoi segreti; non riescono anche a tenere nascosta la benché minima informazione che li riguardi!

Ecco perché siamo sicuri che i segni che si trovano in questa classifica saranno i primi ad autodenunciarsi. “Sì, sono stato proprio a raccontare in giro tutti questi segreti!”.

Scopriamo insieme di chi si tratta.

Leone: quinto posto

Sappiamo già che i nati sotto il segno del Leone stanno già ridacchiando sotto i baffi. “Siamo riusciti ad ingannarli, pensano che siamo davvero trasparenti!”.

La realtà, cari Leone, è che voi siete trasparenti con i vostri modi di fare, con il vostro linguaggio del corpo e, in definitiva, con le vostre parole anche.

I Leone sono facilissimi da leggere, quasi come un libro aperto. Il loro problema è che sono così convinti di essere misteriosi (non come i segni zodiacali più misteriosi davvero, la cui classifica trovi cliccando qui). Cari Leone ma chi volete ingannare? Vi riusciamo a vedere attraverso senza problemi!

Sagittario: quarto posto

Siamo sicuri che ci saranno persone che, a leggere che i Sagittario siano tra i segni zodiacali più trasparenti dell’oroscopo, staranno letteralmente inorridendo.

Ma come, i Sagittario? Gli indipendenti, taciturni Sagittario?

Proprio loro: i Sagittario non sono persone che rivelano niente di per sé ma potete chiedere loro veramente qualsiasi cosa, anche la più scabrosa, e potete star certi che vi risponderanno con la verità. Provare per credere: i Sagittario sono veramente trasparenti!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro sono uno strano mix, come ormai avrete capito.

Se da una parte i Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutto l’oroscopo, dall’altro i Cancro possono essere particolarmente trasparenti.

I Cancro, infatti, tendono a chiedere a tutti di condividere le proprie confidenze e, così facendo, ne raccolgono altrettanto.

Parlare con i Cancro è estremamente facile: peccato che si parli proprio di tutto!

Aquario: secondo posto

Ebbene sì, cari Aquario, siete assolutamente nella classifica delle persone che non riescono proprio a nascondere un segreto!

Siete trasparenti come l’acqua limpida e questo dovrebbe farvi onore… a volte.

Abituati come siete a fare il bello e il cattivo tempo nella vita di ognuna delle persone che conoscete, voi Aquario non vi rendete spesso conto dell’impatto delle vostre parole.

Sapete tutto, conoscete tutto e quello che non sapete riuscite ad immaginarlo senza problemi.

Ecco, quindi, che ogni volta che la vostra trasparenza rende noti anche i segreti degli altri che le persone intorno a voi non sanno veramente come reagire.

Eh sì, cari Aquario, sarebbe meglio se riusciste a fare un poco più di attenzione a quello che raccontate in giro!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più trasparenti dell’oroscopo

Se volete sentire la verità, andate immediatamente da uno dei nati sotto il segno della Vergine.

La Vergine, infatti, è assolutamente uno dei segni zodiacali più trasparenti (anzi è il segno zodiacale più trasparente dell’oroscopo).

Il motivo è semplice: la Vergine non ha letteralmente paura di niente, di nulla e di nessuno.

Per i nati sotto questo segno, infatti, è facilissimo essere trasparenti. Non c’è niente di cui si vergognano o di cui hanno paura e tutto quello che fanno a loro sembra giusto e sacrosanto.

I segreti degli altri, poi, per la Vergine non sono assolutamente interessanti. Si tratta, semplicemente, di informazioni che la Vergine rivela non perché voglia ma semplicemente perché non pensa che valga la pena tenerle nascoste!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.