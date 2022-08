Cosa vedi in questo quadro? Ci svela se sei spensierato o meno

Credi di essere veramente spensierato? Il test della spensieratezza ci dice quanto sei rilassato rispetto alla vita: ecco come!

Che ne dici, ti va di scoprire quanto sei rilassato, veramente?

Tutti amiamo definirci come persone calme, che non hanno poi troppi problemi e che sicuramente non li fanno agli altri.

Ecco perché il test della personalità di oggi è utile per capire chi è veramente spensierato e chi, invece, nasconde sotto un modo di fare allegro una vera e propria tendenza alle crisi isteriche. Che ne dici; ti va di giocare con noi?

Test della spensieratezza: dicci cosa vedi nel quadro e scopri quanto sei rilassato

Dopotutto, anche se l’estate è ancora nel pieno del suo fulgore, essere rilassati e spensierati non è di certo una passeggiata.

Ci sono persone, infatti, che non riescono proprio ad essere spensierate come dichiarano di essere.

Certo, ci deve essere un equilibrio tra essere sempre tesi ed arrabbiati ed avere sempre la testa tra le nuvole (come questi segni zodiacali che hanno proprio la testa sempre tra le nuvole), in modo da non preoccuparsi di niente!

Il test della spensieratezza è qui per dirci quanto e se lo sei veramente.

Ci dovrai solo dire che cosa hai visto per primo in questo quadro; pronta a giocare?

hai notato prima il quadro della Monna Lisa : un vero e proprio simbolo di mistero, di pace e di calma.

La Monna Lisa, infatti, con il suo sorriso misterioso ed il suo sguardo che conosce tutto è un vero e proprio simbolo di una curata spensieratezza.

Non diremmo che sei la persona più spensierata del mondo, questo no. Sei una persona che, sicuramente, ha una conoscenza approfondita della sua vita, delle persone che lo circondano e di quello che può succedere intorno a lei.

Niente di troppo eclatante ma solo quella calma e quella conoscenza che rendono una persona consapevole e in grado di essere spensierata senza doversi preoccupare troppo di tutto il resto!

Non ti sei assolutamente preoccupata di dare un contesto a quello che vedevi oppure di controllare che ci fossero degli elementi nascosti.

No, tu hai immediatamente visto l’elemento che può condurti, grazie alla musica che produce, in una specie di passeggiata mentale.

Sei una persona che non ha paure o problemi o, almeno, non ne ha di talmente gravi da prevalere sulla sua visione della vita.

Non sei completamente spensierato perché, per te, questo termine è sinonimo di un altro che è decisamente meno carino: sprovveduto!

Sei una persona che tende ad avere sempre tutto sotto controllo: ecco perché hai visto uno degli elementi più difficili da individuare come primo elemento del quadro!

Per te è importante vedere tutto, sia letteralmente che figurativamente. Devi sempre sapere dove sei e cosa succede anche quando non sei preoccupata o non hai motivi per esser sull’attenti. Questo, però, non si traduce in nervosismo o altro. Sei semplicemente una persona ben attenta a quello che la circonda: buon per te!

Il test della spensieratezza ci dice che, più che essere spensierato, tu vorresti esserlo!

Aneli ad una vita più semplice di quella che fai ora, con meno responsabilità e con più possibilità di relax e di semplicità.

Insomma, quello che cerchi, secondo il test della spensieratezza, è proprio quest’ultima!

Sei una persona che porta tanti pesi con sé e che si fa carico, spesso, anche di quelli degli altri. Forse ti servirebbe una pausa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.