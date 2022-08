Oggi piove: scegli cosa fare in casa e ti diremo chi sei

Il test della pioggia non ti chiede di fare una danza sacra perché l’acqua torni a bagnare i raccolti: vuole solo sapere chi sei veramente!

Come direbbe Il Corvo se avesse sperimentato l’estate 2022: “Non può esserci il sole per sempre“.

Anche se non ci piace pensarlo, l’estate sta finendo e, insieme a lei, stanno finendo anche le lunghe settimane di sole, quando non si ha niente da fare e tutto il tempo del mondo per farlo.

Ecco perché il test di oggi ti sarà utile: ecco come funziona.

Test della pioggia: scegli cosa fare in un giorno di pioggia e scopri chi sei

Dopo una lunga estate caldissima (da Il corvo passiamo a Max Pezzali) sta iniziando a tornare il brutto tempo.

Immagina: il cielo è grigio e coperto, ci sono lampi e tuoni in lontananza e piove a dirotto.

Non fa freddo, è solo una pioggia di fine estate: che cosa fai?

La risposta a questa semplice domanda ci svela veramente chi sei: ecco perché il test della pioggia si chiama così!

Abbiamo deciso di proporti quattro opzioni perché tu possa scegliere cosa fare mentre piove.

Ti va di condividere con noi il tuo modo di affrontare “la noia” di una giornata di pioggia per scoprire chi sei veramente?

leggi un libro sul divano : finalmente, la pioggia. Per te che, nel nostro test della pioggia, hai scelto di leggere un libro magari con vicino la tua tisana preferita, abbiamo un responso decisamente particolare.

Non ti piace tanto la compagnia degli altri ed avere la scusa della pioggia è quello che ti serviva per vivere tranquillamente una giornata di pace.

Il suono solo della tua voce e del tuo cervello, la calma di un racconto scritto non per impressionare qualcuno e la bellezza di gestire il tuo tempo come meglio preferisci rappresentano tutto per te. Sei una persona pacata, capace di grandi cose ma che preferisce rinchiudersi nel tuo bozzolo. Gli altri non ti stanno antipatici ma hai bisogno di tempo per te!

Se hai scelto di fare una passeggiata rinfrescante sotto la pioggia per affrontare “la noia” che deriva da una giornata uggiosa, sei sicuramente una persona particolare.

Libera, alternativa, che ama cambiare e che cerca di farlo ogni giorno: sai che il cambiamento è il vero modo per crescere e migliorare!

Sei di certo una persona che segue la propria strada e che non si è mai fatta incatenare da quello che gli altri (la famiglia, gli amici o i fidanzati) le hanno detto.

Tu sei veramente libera e così vorrai essere per sempre. Non c’è catena, imposizione, regola o preghiera che tenga. Nel bene o nel male, per te la libertà è tutto!

Per te l’estate è una festa senza fine; non sei mai in casa e hai tantissimi amici da vedere o con cui fare festa tutte le notti!

Ecco perché, nel test della pioggia, scegli di guardare una serie TV tutto il giorno. Si tratta di un modo di ricreare una situazione in cui non puoi stare da solo con i tuoi pensieri, neanche per un attimo.

Non siamo di certo psicologi però possiamo dirti che questa “paura” di rimanere da soli è sintomo di qualcosa di più grave. Di che cosa hai veramente paura? Che cosa c’è a cui non vuoi pensare?

Se, nel test della pioggia, hai scelto questa opzione possiamo assolutamente dire che sei una persona organizzata, pratica e precisa, che detesta quando qualcosa sconvolge i suoi piani.

Sei una persona veramente molto in controllo della sua vita; hai tutto programmato e non sbagli mai. Quando qualcosa non va secondo i tuoi piani, però, allora sì che sono guai!

Mettere in ordine è un modo per avere il controllo almeno su qualcosa: buon per te che prendi due piccioni con una fava!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.