Quale colore di rossetto preferisci? La tua scelta rivela quanta stima hai di te

Quanto stimi te stesso? Questo test ti rivela quanto ti ami e ti accetti e ti aiuta a capire molte cose di te.

Per sentirsi appagati bisogna essere certi di andare nella direzione giusta per abbracciare la felicità. Per farlo bisogna essere semplicemente fedeli a se stessi, fare ciò che sentiamo sia più giusto per noi e non arrenderci ad essere la versione di ciò che qualcuno ha scelto al nostro posto. Si può capire con estrema facilità se si sta percorrendo la strada giusta esaminando il proprio stato d’animo. I segni sono chiari, più avvertiamo una sensazione di soddisfazione nella nostra vita più significa che abbiamo compreso noi stessi.

Il test di oggi ti aiuterà a esplorare il tuo inconscio. Scegli il rossetto che preferisci, fai in modo che la tua scelta sia istintiva, non ragionarci troppo. In questo modo sarà il tuo inconscio a parlare per te e svelerà alcuni tratti della tua personalità.

Il rossetto che preferisci racconta quanta stima hai di te stesso

Scegli il rossetto senza pensare al colore che ti dona di più o a quello che vorresti osare sulle tue labbra. Scegli semplicemente il colore che ti attrae senza una ragione specifica, in modo istintivo. Questa scelta racconta quanta stima hai di te. I nostri test hanno lo scopo di intrattenere, non forniscono una diagnosi clinica, ma ti forniscono uno spunto per riflettere e conoscerti meglio.

Scopri anche: Cos’è che proprio non sopporti negli uomini?

Soluzione del test

Avevi quattro opzioni e il tuo istinto ti ha portato a fare una scelta. Ecco cosa ti suggerisce il tuo inconscio:

Hai scelto il rossetto 1:

Sei hai scelto il rossetto fuxia, sai perfettamente cosa vuoi e come ottenerlo. Decisa proprio come questo colore, non temi di osare, di metterti in mostra e di farti ammirare perchè il tuo valore non ha prezzo. Hai una grande autostima e questa è la tua arma vincente per ottenere il successo che meriti.

Hai scelto il rossetto 2:

Se hai scelto il rosa nude significa che sei una persona introversa, non lasci intravedere agli altri i tuoi veri sentimenti e a volte sei inaccessibile perfino a te stesso. Pensi molto, valuti, impieghi molto a capire e a prendere decisioni. Meticolosa e puntigliosa non ami correre rischi. Resti sempre nella tua zona di confort e non cogli le opportunità. Non ami osare, sei sicura di te ma nei momenti decisivi la tua autostima vacilla.

Hai scelto il rossetto 3:

Se hai scelto il rossetto purple significa che sei una persona creativa, colore legato allo spettacolo denota una fervida immaginazione. Sei una persona che non riesce a tenere i piedi per terra e sogni ad occhi aperti, spontanea e semplice, vivi alla giornata. Hai una media autostima, dovresti lavorare per potenziarla, se aumenti la fiducia in te stesso la vita ti riserverà molto di più.

Hai scelto il rossetto 4:

Se l tua scelta è ricaduta sul rossetto blu significa che sei una persona molto sensibile, ti emozioni molto e sei molto empatica. Hai molta compassione, metti i bisogni di tutti davanti ai tuoi e tendi a sacrificarti. Hai una bassa autostima e non fai molto per valorizzarti. Devi imparare ad amarti di più.