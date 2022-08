Questi segni formano una coppia ideale, sono straordinariamente compatibili

Gli astri li definiscono la coppia perfetta, fusionale e straordinariamente compatibile. Per ogni segno esiste un segno ideale.

Chi ha avuto la fortuna di sperimentare questa fusione tra segni zodiacali compatibili sa a cosa si stanno riferendo gli astri. Quando questi due segni formano una coppia nasce qualcosa di straordinario, prima si attraggono, poi si abbandonano l’un l’altro e infine formano una coppia fusionale.

Sul tavolo astrale sono state stabilite le compatibilità tra i vari segni e oggi condivideremo con te l’accoppiata vincente, quella della coppia perfetta. Ogni segno zodiacale ha il suo segno compatibilmente perfetto, scopri qual é il tuo.

Ecco la coppia perfetta e più compatibile dello zodiaco

Il segno più compatibile con il nostro è il nostro segno opposto. Anche in astrologia gli opposti si attraggono. Questi segni sono diversi tra loro e proprio queste differenze, rendono possibile che questi si completino a vicenda. Questa complementarietà da vita ad una relazione romantica bellissima, straordinaria e duratura.

Ecco le coppie dei segni opposti e complementari:

Opposti ma complementari, si attraggono proprio perchè le loro diversità sono anche ciò che li unisce. Se si incontrano non si lasciano più, ecco le sei coppie più compatibili dello zodiaco:

Ariete e Bilancia

In amore l’impulsività dell’Ariete si placa solo davanti alla quiete della Bilancia. Un segno dominante e dinamico come l’Ariete trova la pace nell’equilibrio e nella calma della Bilancia la quale si sente più viva di fronte al fuoco ardente dell’Ariete. E’ così che questi due segni si abbracciano e finiscono per fondersi in un amore travolgente ma al tempo stesso razionale. Insieme questi segni ci dimostrano come trovare la pace andando per guerra.

Toro e Scorpione

Questi due segni sono accumunati da simili obiettivi di vita ma differenti atteggiamenti usati per perseguirli. Entrambi desiderano una stabilità finanziaria, il Toro è razionale e lo Scorpione spirituale. Insieme si compensano, fanno squadra e usano la giusta via di mezzo per raggiungere tutto ciò che desiderano.

Gemelli e Sagittario

Il Gemelli è un segno curioso, vivace, di compagnia e il Sagittario è un segno positivo e ottimista. Il Gemelli è anche un segno volubile con una doppia faccia ed è impossibile comprenderlo appieno tranne che per il Sagittario, un segno che scava in profondità, va oltre l’ovvio e analizza tutti i dettagli. Questo segno stupirà il Gemelli dimostrandogli di riuscire a comprenderlo davvero, il quale si arrenderà al suo valido avversario in una relazione fatta di complicità e libertà.

Cancro e Capricorno

Il Cancro accanto al Capricorno impara a mettersi in discussione mentre il Capricorno capisce che non serve scappare dai propri sentimenti. il Cancro è un segno che manifesta il desiderio di avere una famiglia, è la mamma dello zodiaco, il Capricorno si getta a capofitto nel lavoro per dare stabilità finanziaria alla famiglia, in astrologia è il padre dello zodiaco. danno vita ad una famiglia stabile e ben bilanciata.

Acquario e Leone

L’ Acquario è un segno che vive l’amore in modo cerebrale mentre il Leone è un segno passionale che dimostra i suoi sentimenti attraverso la fisicità. Ognuno difende la propria libertà ma alo stesso tempo si abbandona all’amore per l’altro. Questa coppia è l’espressione del bilanciamento di altruismo e individualismo in amore. Preservare l’amore per se stessi amando totalmente un’altra persona ci rende amanti migliori.

Pesci e Vergine

La Vergine è razionale, meticolosa. precisa, il Pesci naviga verso orizzonti che si trovano nei sogni. Insieme sono il bilanciamento del sogno e dell’ideale, usano l’uno per realizzare l’altro e viceversa. Il Pesci tira fuori il romanticismo della Vergine, e la Vergine aiuta i Pesci a stare con i piedi per terra e fare rientro nel mondo razionale. Questa coppia sa come sostenersi.