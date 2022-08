Test Personalità del Talento | In cosa sei molto più brava degli altri?

Con questo test della personalità scopriremo il talento che ti rende più brava degli altri in alcune attività. E non è come sembra!

Nel corso della nostra vita finiamo sempre per convincerci di essere più brave in alcune attività e meno brave in altre. Naturalmente in gran parte dei casi abbiamo ragione, ma per vari motivi finiamo per non vedere alcuni dei nostri pregi migliori.

Uno dei motivi essenziali per cui non siamo in grado di riconoscere tutti i nostri pregi è il pregiudizio negativo che molte donne hanno su se stesse. Purtroppo tendiamo spesso a sentirci meno brave e meno capaci di altri.

Perché succede a tante donne? Purtroppo perché la società ci insegna a criticare tutto e tutti. Abbiamo cominciato a pensare che giudicare in maniera crudele sia la normalità e, ci siamo convinte che, esattamente come noi pensiamo male di altri, probabilmente anche gli altri penseranno male di noi.

Ovviamente questo circolo vizioso non fa altro che peggiorare la nostra autostima convincendoci di non essere nulla di speciale, di non avere particolari talenti e di non spiccare in nulla in particolare.

Le cose non stanno affatto così e questo test ti aiuterà a scoprire quale talento nascosto possiedi senza nemmeno esserne consapevole!

Test Personalità del Talento

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere l’immagine che ti trasmette una sensazione più positiva. Dopo aver operato la tua scelta (non pensarci troppo, o il testo non funzionerà!) non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Le cuffie per ascoltare musica

Le cuffie per ascoltare la musica sono le amiche migliori delle persone che amano stare sole con i propri pensieri e concentrarsi su ciò che le fa stare bene.

Ci sono vari tipi di cuffie e auricolari in commercio, ma quelle di grandi dimensioni, che isolano completamente l’orecchio, sono le migliori in assoluto per ascoltare musica senza disturbi provenienti dall’esterno.

Se hai scelto questo tipo di cuffie significa che il tuo talento sta nella capacità di ascoltare. Non stiamo parlando solo dell’ascolto che avviene naturalmente e meccanicamente, tramite le orecchie.

Il tuo talento nell’ascoltare nasce principalmente dalla tua grande empatia, cioè nella capacità di entrare in stretta connessione con le persone che ti parlano, che ti espongono i loro problemi e i loro pensieri.

Purtroppo molto spesso questa capacità viene data per scontata, soprattutto nelle donne (e ancora di più nelle madri). Il problema è che a livello sociale “la donna dev’essere buona, mite e accogliente”, mentre l’uomo più duro, dinamico e deciso.

Non pensare affatto che questa tua abilità sia normale. Al contrario, è davvero eccezionale ed è una capacità sempre più rara nel mondo di oggi.

2 – Il calendario con impegni già segnati

Il calendario rappresenta un incubo o uno strumento di piacere, a seconda del carattere e dell’attitudine delle persone che lo utilizzano.

Per molte persone (probabilmente per la maggioranza di noi), avere degli impegni segnati sul calendario è fonte di grande stress o addirittura di ansia perché ci sentiamo in dovere di “rincorrere” continuamente le scadenze, gli impegni e tutte le incombenze che quegli appuntamenti rappresentano.

Se hai scelto proprio questa immagine significa invece che sei una delle rare persone in grado di trarre piacere dall’organizzazione.

Adori avere le cose sotto controllo, sei perfettamente in grado di stilare una lista di priorità e di cose da fare nel giusto ordine, al fine di arrivare sempre pronta e preparata a qualsiasi impegno. Sei una persona davvero efficiente e saresti una grande, grandissima manager aziendale. Ci hai mai pensato?

3 – La torta di compleanno

La torta di compleanno, soprattutto quella preparata in casa e non acquistata in pasticceria, è sicuramente uno dei dolci e dei simboli più amati dai bambini di ogni età.

Può essere personalizzata sulla base dei gusti e delle preferenze di ogni festeggiato, quindi è una sorta di regalo su misura che tutti adoriamo ricevere.

Se hai scelto questa immagine significa che il tuo più grande talento è prenderti cura degli altri. Ricordi perfettamente quanto è stato bello e importante ricevere delle piccole e grandi attenzioni quando eri bambina, quindi hai istintivamente deciso che prenderti cura delle persone che ami sarà il tuo obiettivo di vita.

Sei perfettamente in grado di capire ciò di cui una persona ha bisogno in un determinato momento, ciò che vorrebbe ma non riesce a chiedere e ciò che invece non gli farebbe bene. Oltre a capirlo (e questa è la tua magia) sei anche in grado di fare tutto ciò che è strettamente necessario per il benessere altrui!

4 – La tavolozza da pittore

La tavolozza del pittore è lo strumento creativo per eccellenza. Si tratta quasi del simbolo più universale per le capacità artistiche!

Viene associata ai grandi pittori di tutte le epoche ma è anche l’attrezzo con cui abbiamo cominciato a muovere i primi passi nell’arte quando eravamo bambini: che fosse un semplice pezzo di cartone o un piattino di plastica, tutti abbiamo mescolato colori con le dita o con i pennelli.

Se hai scelto questo oggetto significa che il tuo più grande talento è la creatività. Sei una persona che ama pensare al di fuori degli schemi e oltre le consuetudini.

Sei perfettamente in grado di seguire le regole ma preferisci di gran lunga creartene di tue. Non sopporti le persone che si comportano in un certo modo perché “si è sempre fatto così” e di sicuro non ami ripetere all’infinito sempre le stesse azioni e sempre le stesse esperienze.

In un mondo di persone tutte uguali (soprattutto di donne che sembrano create con lo stampino) sei senza ombra di dubbio una persona rara ed eccezionale!