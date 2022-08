Nessuno a letto ci sa fare quanto loro, questi 3 segni sono amanti doc

Gli astri si sono pronunciati sui segni che sono più passionali a letto. In intimità fanno fuochi d’artificio.

Non siamo tutti uguali, alcuni di noi sono più passionali di altri e amano osare sotto le lenzuola. Altri sono più riservati e tradizionali e non amano gli eccessi. E se la cosa dipendesse dal segno zodiacale?

Essere passionali significa essere persone con una spiccata fantasia sessuale, con molta voglia di esplorare gli orizzonti del piacere e con la capacità di risvegliare il piacere negli altri. Il tuo partner farà parte di questi segni?

Ecco i segni più passionali dello zodiaco

I segni della classifica di oggi sono caldi, appassionati, erotici e molto stimolanti. Fare l’amore non è solo un modo per sfogare un istinto primordiale ma una danza dei sensi che culmina con il piacere assoluto. Con loro avere una buona intesa sessuale è molto facile perchè sanno esattamente cosa fare per risvegliare la tua libido.

Questi segni amano sperimentare a letto e avere un partner altrettanto erotico che abbia la capacità d’intraprendere questo viaggio di erotismo e piacere in modo naturale.

Sono loro i segni zodiacali dei migliori amanti che tu possa desiderare, i segni con i quali non ti pentirai di essere andato a letto:

Ariete

Conosciamo tutti l’impulsività dell’Ariete, un segno che parte sempre in quarta e dimentica spesso di riflettere prima di agire. Oltre ad essere il segno più istintivo dello zodiaco è anche il segno più passionale. I suo elemento è il fuoco e arde dentro di lui, la loro sensualità è strabiliante, sanno perfettamente come ammaliare e stimolare la persona che vorrebbero far entrare nel loro letto. Una volta che puntano l’attenzione sulla preda non la lasceranno andare senza prima aver goduto della sua compagnia.

Toro

Al secondo posto in classifica troviamo il Toro. E’ un segno empatico, dolce, con lui ci si sente sempre a proprio agio. Molto legato ai suoi affetti e devoto alla sua famiglia, il Toro anche quando si tratta di un recente incontro, lascia la sensazione di essere un buon vecchio amico datato del quale ci si può fidare ciecamente. Ed è con tale grazia che si avvicina e crea complicità con chiunque voglia. Per questo segno fare l’amore è una esperienza sensoriale e necessita di una connessione spirituale. Più intenso è il legame cosmico più risveglierà i suoi sensi.

Vergine

I nativi della Vergine oltre ad essere precisi e puntigliosi, sono anche molto passionali nella loro relazione. La vergine ama prendersi cura del partner e non si tirerà certo indietro se il piano è quello di trascorrere una notte indimenticabile con il partner. Instancabile farà l’amore a più riprese e ogni volta sarà migliore della precedente.

Scorpione

Gli Scorpioni sono noti per essere misteriosi ed introversi ma anche molto passionali. Hanno un fascino incredibile e attraggono chiunque in modo magnetico. Il loro sguardo intenso fa sciogliere molti cuori. A letto sono davvero instancabili ma ad una condizione, il loro cuore deve battere per il partner, questo segno non crede nel sesso senza amore.