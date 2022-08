Test Personalità | Il tuo look da manager svela chi sei davvero!

By

Con questo test della personalità ti chiederemo di scegliere un look da manager per scoprire un tratto nascosto del tuo carattere!

Secondo la saggezza popolare, l’abito non fa il monaco. Anche se siamo perfettamente d’accordo sul fatto che l’apparenza non è tutto, bisogna assolutamente ammettere che il look fa la sua parte quando si tratta di dare una certa immagine di noi.

Curare l’immagine diventa particolarmente importante a determinati livelli, cioè quando si ricoprono incarichi di responsabilità.

Vestirsi in maniera adeguata permette di ottenere risultati migliori nei rapporti con le persone, facendo immediatamente intuire il nostro modo di gestire sia la responsabilità sia la leadership.

Tu come ti vestiresti se fossi una dirigente o una persona con grandi responsabilità all’interno di un ufficio o addirittura di un’azienda? Dalla tua risposta saremo in grado di dedurre molto della tua personalità.

Sapremo dirti su cosa si basa la tua capacità di prendere il comando e come ti percepiscono le persone che devono sottostare alla tua autorità.

Test Personalità del Look da Manager

Per eseguire questo test dovrai semplicemente fingere di essere una dirigente e scegliere il look che ti rappresenterebbe meglio. Non chiederti se il look che preferisci ti starebbe bene o male: concentrati solo sul tuo gusto personale!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Giacca doppiopetto grigio melange

La giacca doppiopetto è un classico intramontabile dell’abbigliamento maschile. Ha attraversato decenni e stravolgimenti del gusto in fatto di stile. Nonostante questo è ancora uno dei capi più cool in assoluto e ha conquistato anche il guardaroba femminile.

Nonostante tutte le sue mille possibili declinazioni, la giacca doppiopetto riesce sempre a comunicare forza e stabilità, autorità e soprattutto grande decisione.

Se hai scelto questo look significa che le tue abilità di capo si basano sulla tua affidabilità, sul tuo carattere diretto e deciso e naturalmente sulla tua capacità di prendere decisioni che coinvolgono molte persone.

Spesso ti mostri dura e inflessibile, non ti piacciono le persone che scherzano troppo sul posto di lavoro perché pensi che c’è sempre necessità di mostrare serietà, impegno e rispetto per gli altri colleghi.

Le persone che lavorano con te un po’ ti temono perché sai che non sei tipo da “far passare sotto silenzio” gli errori più gravi e non hai l’abitudine di avere preferiti. Tratti tutti allo stesso modo per ottenere il massimo da ognuno di loro.

Sei molto brava a scegliere le persone migliori a cui affidare un determinato compito: in questo modo tutta la squadra andrà bene e otterrà facilmente tutti i risultati a cui mira. Per questo motivo sei molto rispettata come capo e le persone sanno che, anche se lavorare con te è un po’ dura, tutto l’impegno sarà ripagato.

2 – Camicetta nera con maniche di pizzo

Questo look è molto più femminile rispetto all’altro che ti abbiamo proposto. Mette in risalto le forme del corpo grazie a spalle rese leggermente più voluminose dalle maniche di pizzo e alla forma svasata della parte inferiore.

Grazie alla sua scollatura particolare mette in risalto pochi centimetri di pelle grazie ai quali si crea un effetto leggermente sexy ma comunque molto elegante.

Se hai scelto questo look significa che non hai alcuna paura di mostrarti esattamente per quello che sei, esponendoti anche a livello personale quando si tratta di guidare gli altri.

Non hai paura di ammettere i tuoi errori e di ascoltare il parere degli altri: questo fa di te una leader molto amata.

Anche se hai una buona capacità di autocritica mantieni anche un atteggiamento molto forte e deciso quando si tratta di fare scelte che coinvolgono il destino e i progetti lavorativi di più persone.

Sei anche molto saggia e quando prendi una decisione qualsiasi lo fai tenendo come obiettivo il vantaggio di tutti.

Per questo motivo le persone che ti seguono o che fanno riferimento al tuo ruolo hanno grande fiducia in te e sono disposte a mettersi profondamente in gioco quando fai una richiesta.

Dal momento che ti stimano così tanto i tuoi sottoposti hanno il profondo desiderio di mettersi in luce con te, quindi li spingi a fare sempre meglio senza nemmeno chiederlo.

Si può dire che il tuo fascino e la tua empatia sono ciò che ti rende un capo amato e rispettato, che non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare. Al contrario: ti basta chiedere le cose una volta sola, con il tono giusto.