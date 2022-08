Ammaliante ed attraente, ecco chi è il segno più carismatico di tutti

Gli astri ci rivelano chi è il segno astrologico che non lascia nessuno indifferente e che attrae come una calamita.

Molte volte al suo cospetto avrai avuto la sensazione di sentirti completamente rapito e ipnotizzato. Questo segno ha un potere innato, è carismatico come nessun altro. Impossibile resistergli o restargli indifferente. E’ unico in questo.

Il segno della classifica di oggi sa di piacere, mostra di avere una grande autostima e molta simpatia, è una rete che attrae e imprigiona ma attenzione, questo segno riserva più di una sorpresa.

E’ l’Ariete il segno più carismatico dell’oroscopo

Segno di fuoco, dominato da Marte, il pianeta d’azione, questo spiega la sua propensione a dominare, guidare, a fare da leader e da guida per gli altri. E’ i primo segno dello zodiaco non a caso, è un segno che sa come imporsi e come fare in modo i non restare indifferente agli altri. Ilo suo passaggio lascia sempre un segno.

L’Ariete trova sempre il modo di distinguersi tra la folla, ama la compagnia, ama padroneggiare un pubblico, soprattutto ama sedurre tutti quelli che incontra e non si sorprende se ottiene il riscontro positivo che desiderava.

Non si comprende appieno come fa, quel che è certo è che si tratta di un segno che incuriosisce, fa nascere il desiderio di avvicinarsi a lui, sono molte le persone che lo circondano. Attenzione però l’Ariete è un segno molto impulsivo e molto diretto, quando si ha uno scontro con lui ci si fa male, è un segno che preso dall’ira dice e fa cose elle quali solitamente si pente da calmo.

A seguire l’Ariete, tra i segni più carismatici c’è il Sagittario. Questo segno contagia con la sua positività. E’ sempre ottimista, speranzoso, ha il potere di vedere la bellezza che si nasconde ovunque, persino nella malvagità. E’ governato da Giove, il pianeta che insegna e guida. La sua compagnia è molto piacevole, ha un carattere teatrale e gioviale, questo segno di Fuoco sa come attirare gli altri a se stesso e a fargli venire voglia di non lasciarlo più.