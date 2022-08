Test: Qual è il posto migliore per fare una pausa e ricaricarti?

Quando senti il bisogno d fare una pausa, qual è il posto dove dovresti recarti? a casa, in mezzo alla natura o in un locale in centro?

Il luogo prescelto per ricaricare le batterie e schiarire i pensieri dipende dalla nostra personalità. Il modo in cui ritroviamo la calma e riprendiamo il contatto con noi stessi differisce da persona a persona. Alcuni per ritrovare la pace si isolano in luogo in mezzo alla natura, altri si rilassano solo tra le mura di casa propria, il loro bozzolo con un bagno caldo o la complicità del divano. Infine ci sono quelli che si rilassano quando escono di casa e raggiungono il bar preferito. Tu dove dovresti recarti per rilassarti?

I nostri test sono un modo per conoscerci meglio e fare quello che ci fa stare meglio. Oggi ti chiediamo di rispondere a qualche domanda e noi ti sveleremo il posto migliore in cui potrai ricaricare le batterie e ritrovare il relax. Scegli la risposta che ti rappresenta di più e buon divertimento.

Rispondi alle mie domande e scopri cosa fare per rilassarti

Spesso pensiamo di conoscerci più di quanto ci conosciamo effettivamente e questo ci spinge a fare le cose sbagliate per raggiungere il nostro obiettivo. Ad esempio se sei stressato, sei davvero sicuro di fare la cosa giusta per abbassare la tensione? Rispondi alle domande che seguono e scoprilo.

1) La felicità per te è:

a) Un buon libro e una poltrona comoda

b) un’escursione in montagna

c) Un bar con musica dal vivo

2) Cosa trovi più rilassante?

a) Lettura e cucina

b) silenzio e solitudine

c) Musica e ballo

3) Dove andresti in vacanza?

a) Una fuga dietro casa in un cottage caratteristico

b) In campagna, in mezzo alla natura.

c) Una grande città per godere appieno della movida

4) Il tuo hobby preferito?

a) Lettura

b) Escursioni

c) vita notturna

5) Cosa ti manca di più quando sei solo:

a) Il contato sociale

b) parlare con qualcuno

c) mangiare in compagnia

6) Cosa ti piace di più di casa tua?

a) Il tuo comodo divano

b) Il tuo giardino e le tue piante

c) I tuoi mobili di design

7) Dove preferisci prendere il caffè?

a) A casa tua

b) In un chiosco all’aperto vicino al parco per goderti la natura

c) nel bar più fashion della tua città

8)cosa pensi della solitudine?

a) A volte ne senti proprio la necessità

b) Preferisci stare solo per organizzare la tua vita senza senza dare conto a nessuno

c) la solitudine ti mette tanta tristezza

9) Dove ti recheresti per fare un aperitivo?

a) in un accogliente bar

b) gli apertivi a casa sono i migliori

c) in un locale dove dopo l’aperitivo ci si scatena con il ballo

Soluzione del test

La maggioranza delle risposte fornite ti rivela il posto in cui dovresti recarti per ricaricarti:

Maggioranza di A:

Le tue risposte rivelano chiaramente che sei una persona che hai bisogno di pace e tranquillità per ricaricare le batterie. No a posti affollati o rumorosi che non fanno che peggiorare le cose. Ti piace leggere, fare giardinaggio, approfitta di tutte queste attività per rimettere in ordine le idee.

Maggioranza di B:

Le tue risposte indicano che hai un grane bisogno di sentirti connessa con la natura. Tra le fronde degli alberi ed il rumore del vento senti di poterti abbandonare al relax totale. Un passeggiata in riva al fiume che culmina in una cascata è ciò che dovresti fare per sentire la forza vitale riprendere possesso del tuo corpo.

Maggioranza di C:

Se hai fornito più risposte C significa che sei una persona che ama mordere la vita, essere circondato dalle persone, divertirti tutta la notte. Più vai in luoghi affollati e con musica alta più ti ricarichi e hai voglia di vivere.