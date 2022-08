La fortuna non si ricorda mai di questo segno, è il più sfortunato

Gli astri ci svelano chi è il segno zodiacale più ignorato dalla fortuna. Non riesce mai a gioire, qualcosa gli va sempre storto.

Non possiamo dire di essere tutti fortunati, la vita riserva qualche difficoltà a tutti, chi più chi meno, quel che è certo è che spesso si dimentica di uno dei segni dello zodiaco. Questo segno si definisce estremamente sfortunato e gli astri confermano.

Sarebbe bello avere sempre la fortuna in tasca. Quando questa ci sorride va tutto meglio. Secondo alcuni la fortuna è qualcosa che bisognerebbe imparare ad attrarre, è una richiesta da fare all’Universo. Alcuni segni hanno una personalità troppo mite e non provocano la fortuna motivo per il quale questa dimentica di sorridergli.

E’ la Vergine il segno più sfortunato dello zodiaco

Al primo posto, tra i segni più sfortunati dello zodiaco troviamo la Vergine. Conosciamo tutti questo segno per il su essere preciso e puntiglioso e per il fatto che ha sempre bisogno di controllare tutto, il che genera pensieri e preoccupazioni costanti e di conseguenza stati ansiosi. La Vergine ha bisogno di prevedere tutto e non si rilassa mai.

Questa smania di controllo lo fa essere poco impulsivo e poco propenso a cogliere le opportunità. La fortuna si sa è una ruota che gira, se la lasci passare questa colpirà altrove.

Per un segno non disposto ad accogliere qualche colpo di scena nella sua vita non c’è spazio per un benevolo fato.

La Vergine è un segno di Terra, pragmatico e razionale, la fortuna è per lui qualcosa di illusorio sul quale non può e non riesce a fare affidamento. Per accettare la fortuna nella propria vita bisognerebbe quantomeno accettare la sua essenza.

Non è solo la Vergine a ritenersi un segno sfortunato, anche CANCRO E CAPRICORNO non si sentono baciati dalla fortuna.

Il Cancro è un segno che pensa sempre al peggio, un pò disfattista, questo è il motivo per il quale non vede quanto è fortunato sia professionalmente che sentimentalmente, ma si focalizza sulle cose che non vanno. Il Cancro vede problemi nelle opportunità e questo gli impedisce di coglierle. Anche se gli capita una fortuna tenderà a convincersi che non è così. Il Cancro ama profondamente il suo bozzolo, la sua routine, la sua zona di confort mentre la fortuna di solito comporta cambiamenti, che loro non sono disposti ad accettare.

Il Capricorno è un segno che lavora instancabilmente, preservante e motivato, anche lui è un segno di Terra e mette la razionalità al primo posto. Il Capricorno crede solo nei frutti del duro lavoro e non nel destino, nella fortuna o negli eventi. Lui crede nei meriti e tutte le opportunità che ha è lui a provocarle.