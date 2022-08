In coppia è il segno più geloso e possessivo, non si rilassa mai

Gli astri ci svelano chi è il segno zodiacale più geloso di tutto lo zodiaco. Non lo da a vedere ma è proprio lui.

Essere gelosi del proprio partner è del tutto naturale, l’importante è non esagerare e rendere questo tratto caratteriale esasperante. Controllare il partner in modo eccessivo ed essere ossessionati è nocivo per il rapporto di coppia che ha bisogno di radicare sulla fiducia. La gelosia è più dominante in alcuni segni zodiacali, in uno in modo particolare.

Alcune persone esprimono apertamente la loro gelosia altre non lo danno a vedere ma ardono dentro. Spesso questa sensazione è legata alla poca fiducia che si ha negli altri, probabilmente è per questo che il segno più sospettoso dello zodiaco è anche il più geloso. Forse dovrebbe imparare come fare ad evitarla e a far vivere più serenamente la coppia.

E’ lo Scorpione il segno più sospettoso di tutto lo zodiaco

Sospettoso per natura, il nativo dello Scorpione è in cima alla classifica dei segni più gelosi per gli astrologi. Lo Scorpione è governato da Marte, un pianeta associato all’impulsività, all’aggressività e alla passione, una passione resa ancora più ardente dal fatto che questo è un segno d’acqua e come tale le sue emozioni sono amplificate. Con lo Scorpione è difficile creare un legame basato sulla fiducia assoluta. Questo segno è diffidente, dubbioso e tende a mettere sempre alla prova il partner. Ci vuole molto tempo e molta pazienza per riuscire a far abbassare le difese di uno Scorpione ma nel momento in cui questo decide di potersi fidare, il rapporto evolverà in un modo inaspettato e meraviglioso.

Attenzione a non alimentare la gelosia di questo segno per punirlo, gli astri concordano nell’affermare che uno Scorpione geloso perde completamente le staffe e la ragione.

Essendo un segno insicuro e possessivo, non sopporta l’eventualità di perdere il partner. Guidato da Plutone, il pianeta della distruzione e della rinascita, arriva a fare terra bruciata della relazione quando è nella morsa della gelosia.

Ovviamente non tutti gli Scorpione sono uguali, le esperienze personali e l’ascendente influiscono sull’entità delle sue esplosioni di gelosia che anche nella migliore delle ipotesi non sono affatto controllate e non possono non generare conflitti. Inoltre lo Scorpione è un segno che tende a vendicarsi amaramente nel caso in cui ha dato a qualcuno la sua fiducia subendo un tradimento, fareste bene a non sottovalutarlo.