Con loro la risposta è sempre no: ecco i segni zodiacali più negativi

Basta, è ora di dirci la verità: sei uno dei segni zodiacali più negativi di tutto l’oroscopo? Non mentire: guarda che la classifica di oggi ci dirà comunque la verità!

Ci sono persone, lo sappiamo bene, che a qualsiasi situazione rispondono sempre con un rifiuto: sia letterale che emotivo!

Oggi abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di essere sempre negativi… in ogni situazione!

Pronta a scoprire chi c’è in classifica?

I segni zodiacali più negativi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Capita a tutti, a chi più e a chi meno, di avere una giornata no.

I segni zodiacali più negativi di tutto l’oroscopo, però, hanno una giornata negativa un giorno sì e l’altro… pure!

Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere i primi cinque segni tra i più negativi che ci sono nell’oroscopo.

Dopotutto è importantissimo, nella vita, circondarsi di persone positive e propositive: occhi aperti, quindi, quando incontri uno di questi segni!

Cancro: quinto posto

Eh sì, cari Cancro, siete nella classifica dei segni zodiacali più negativi di tutto l’oroscopo.

Il motivo? Ma è presto detto!

Siete persone assolutamente sempre pronte ad avere il cuore sanguinante: amate tutti, decisamente troppo. Ecco perché siete sempre negativi: avete paura di tutto, dall’imprevisto alla tragedia, e finite per vivere una vita sempre al ribasso piuttosto che concentrarvi sul fare esperienze!

Scorpione: quarto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che hanno una filosofia di vita decisamente curiosa.

(A proposito: se vuoi scoprire la tua visione della vita, puoi provare questo nostro test della personalità!).

Gli Scorpione, infatti, ragionano come se vivessero in un libro di leggi di Murphy: quello che può andar male, lo farà.

Per questo motivo gli Scorpione sono particolarmente sempre pronti ad essere negativi: niente potrà andar bene perché loro… la vivono così!

Capricorno: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno si trovano nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi perché non possono proprio fare a meno di essere negativi.

I Capricorno, infatti, si preoccupano di tutto, sempre: per questo sono veramente molto negativi!

Per loro, anche se vale veramente la pena provare tutto, dire sempre di no è il modo migliore per assicurarsi di non vivere un’esperienza traumatica.

Possiamo biasimarli? I Capricorno, generalmente, sono molto distaccati dai propri sentimenti e quindi faticano molto ad accettare qualcosa di nuovo nella vita. Chissà quanti patemi potrebbe portare!

Aquario: secondo posto

Diciamoci le verità: i nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che non hanno tempo neanche per vivere, figuriamoci per essere negative!

Per loro, la negatività è semplicemente implicita: il loro cervello è sempre in accelerazione, pronto a pensare a tutte le possibilità che potrebbero andar male in ogni situazione.

Gli Aquario coniugano questo cervello vulcanico che praticamente non smette mai di pensare ad un modo di vivere e di preoccuparti per gli altri che è ancora più pressante quando si parla di posti nuovi o situazioni sconosciute.

La paura per gli altri, il terrore di metterli in una posizione che potrebbe far loro del male fa diventare gli Aquario dei veri e propri re e regine della parola: “No!”.

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più negativi di tutto l’oroscopo

C’è un motivo se i nati sotto il segno del Toro sono anche nella classifica (ed in cima, per di più) dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo.

Il motivo è chiaro: ai Toro piace dire di no, sempre e comunque e per principio, a qualsiasi cosa!

Cari Toro non prendetevela con noi se vi diciamo la verità: quand’è l’ultima volta che avete detto di sì a qualsiasi cosa che non sia stata accuratamente programmata e scrutinata prima da voi?

Fate sempre le stesse cose, con le stesse persone e nelle stesse maniere: il nuovo, per voi, porta sempre troppi elementi difficili da catalogare, che vi mettono in completa difficoltà.

Per voi dire di no è un modo per rimanere nella vostra comfort zone: noi vi capiamo, ovviamente, ma sappiate che a forza di dire no voi Toro siete diventati veramente molto… negativi!