Dopo due figli, la coppia vip si è sposata: la romantica cerimonia

L’amore è incontenibile per la coppia vip: si è sposata con una cerimonia da sogno! L’evento seguito da fan e colleghi è un successo, ecco tutti i retroscena.

I fan non possono certo perdersi tutti i dettagli del lieto evento, perché la coppia vip che si è sposata è amatissima! L’evento è una cerimonia da sogno nella quale ogni aspetto è stato curato alla perfezione, ed il tutto è impreziosito da una carica d’amore che arriva alle stelle. Dalla location, agli abiti, fino ai retroscena familiari più attesi, del resto oltre i familiari non poteva mancare la carrellata di vip che vi stiamo per rivelare.

Coronare il sogno d’amore nel sacro vincolo del matrimonio è un punto di partenza per ogni coppia, vip o non, che voglia iniziare il percorso di un’unione indissolubile. Il mare è lo scenario nel quale vengono pronunciate le promesse con il “Sì, lo voglio” più atteso di sempre.

Dopo aver costruito una bellissima famiglia, il matrimonio non poteva che essere un sogno nel cassetto, ma adesso non lo è più: perché è diventato realtà!

Scopriamo di chi si tratta, chi era presente, e soprattutto quali sono stati gli eventi più entusiasmanti che hanno animato l’attesissimo matrimonio.

Coppia vip sposata: saltano fuori dettagli inediti!

Trattandosi di una coppia vip molto conosciuta, il fatto che si sia sposata riempie il cuore di gioia dei fan e dei presenti all’evento, perché davvero il duo in questione è amato ed apprezzato. Freschi, spontanei e amanti della risata, il loro matrimonio non poteva che rispecchiare le personalità dei diretti interessati.

Stiamo parlando del matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto! I due artisti del mondo dello spettacolo italiano sono così iconici, divertenti e unici da far impazzire i fan, specialmente perché l’evento è stato perfetto.

La location sul mare è affacciata a Palo Laziale, l’hotel La Posta vecchia, nei pressi di Ladispoli, e con invitati del calibro di Matilde Brandi e Tosca D’Aquino, quest’ultima migliore amica e damigella della sposa, si attendono curiosità interessanti. Perché data la loro irriverente natura non poteva mancare un ospite d’eccezione.

Essendo due personaggi unici, e due comici, hanno fatto costruire un palco nel quale si sono esibiti! La festa è stata unica, soprattutto rappresenta appieno la loro vena artistica ed eccentrica. Ma non finisce qui, perché non possono mancare momenti romantici.

Vengono proiettate le foto ed un bellissimo filmato che ripercorrono la loro storia d’amore! Insomma, si tratta di una cerimonia curata nel dettaglio e personalissima che ha riscosso un grande successo.

E’ un momento delicato per le unioni, per una che si unisce in matrimonio, c’è un’altra coppia vip che è scoppiata in un tragico finale, sconvolgendo non poco i fan.

L’Emozione non ha voce di Adriano Celentano è la colonna sonora del loro primo ballo, quello da marito e moglie. E con uno sfondo sul mare e i fuochi d’artificio tagliano la torta insieme ai figli, coronando il loro sogno d’amore.