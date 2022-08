Test delle Letture Estive | Quello che leggi in estate rivela chi sei

Tutto quello che facciamo rivela molto della nostra personalità: con il test delle letture estive scoprirai chi sei davvero.

Una delle cose che spesso ripetono gli esperti di comportamento è che per capire la vera personalità di una persona bisogna osservare i suoi comportamenti spontanei e le scelte che fa apparentemente senza uno scopo ma solo sulla base di una preferenza.

Per questo motivo la scelta del libro o della rivista da leggere sotto l’ombrellone rivela molto più di quanto tu possa pensare. Il motivo è che si tratta di una scelta che fai esclusivamente per te, non per impressionare gli altri oppure per dimostrare qualcosa.

Al contrario, chi si immerge nella lettura di un libro o di una rivista in realtà cerca di ritagliarsi uno spazio e un tempo di completa solitudine, rilassandosi o immergendo completamente i propri pensieri in un’attività che si fa essenzialmente da soli.

Questo significa che quando si sceglie cosa leggere si è completamente e onestamente se stessi, per questo motivo la tua lettura estiva dice tantissimo di te!

Test delle Letture Estive

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere il tipo di libro o il tipo di rivista che preferisci leggere sotto l’ombrellone o nei momenti di relax. Dopo averlo fatto non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il romanzo d’amore

Il romanzo d’amore è una delle tipiche letture estive. Rappresenta la possibilità di vivere nuove avventure che siano in grado di coinvolgerci emotivamente e di farci sognare.

Molto spesso in questo tipo di romanzi i protagonisti sono uomini e donne idealizzati, che hanno davvero poco a che fare con uomini e donne del mondo reale.

Questa finzione letteraria serve a descrivere un contesto e una storia perfetta, per aiutare il lettore a “staccare” dalla sua realtà quotidiana per immergersi in un universo parallelo, nuovo ed eccitante.

Se di solito scegli questo tipo di romanzo o di lettura significa che hai disperatamente bisogno di trovare una via d’uscita dalla quotidianità. Probabilmente la tua vita reale risulta un po’ noiosa e un po’ limitante per te che sei una persona spumeggiante, romantica ed entusiasta.

Il nostro consiglio? Cerca di mettere un po’ di magia anche nella tua vita di tutti i giorni: le tue letture estive indicano che ne hai davvero bisogno!

2 – Le riviste di gossip e di moda

Le riviste di gossip e di moda sono un’altra delle letture che ci accompagnano ad ogni estate, diffondendosi a macchia d’olio sotto gli ombrelloni. Si tratta di letture super leggere, che consideriamo divertenti e che ci danno un sacco di cui parlare nel corso delle vacanze.

Questo genere di lettura in realtà non è una lettura “solitaria”. Al contrario si tratta di letture fatte per essere condivise con altre persone appassionate di gossip e che traggano piacere da questo genere di passatempo.

Se queste sono le tue letture estive preferite significa che sei una persona oberata da molti pensieri. Forse hai molte responsabilità (la gestione della casa, degli impegni della famiglia o di quelli relativi al lavoro) e, durante l’estate, tutto quello di cui hai bisogno è staccare il cervello per dedicarti esclusivamente ad argomenti leggeri e senza troppe conseguenze. Forse è venuto il momento di rilassarti anche durante il resto dell’anno!

3 – La rivista di enigmistica

La rivista di enigmistica è un passatempo da intellettuali. Per risolvere quiz e giochi di parole servono infatti una buona padronanza linguistica, una cultura generale abbastanza vasta e tanta pazienza.

La maggior parte delle persone oggi non trova particolarmente divertenti i giochi di enigmistica, preferendo giochi più semplici, interattivi e colorati da fare sullo smartphone.

Se tu rimani fedele ai giochi di parole con carta e penna significa che sei una persona molto riflessiva ed estremamente curiosa. Ti piace l’idea di utilizzare la tua mente al massimo delle sue possibilità, senza impigrirti. Trascorrere del tempo di relax “pensando a niente” o senza tenerti impegnata in qualche modo per te è davvero tempo sprecato!

Forse è il momento di imparare a rilassarti almeno un po’! Tenere sempre il cervello attivo è sicuramente un bene, ma anche un computer molto potente si surriscalda se non viene mai spento!

4 – Il romanzo o il saggio storico

Il romanzo e il saggio storico sono due tipi di libri che la maggior parte delle persone possono trovare pesanti e noiosi. Gli appassionati di questo genere di letteratura li trovano invece estremamente interessanti.

Se sei tra coloro che si tuffano nei libri storici anche (e forse soprattutto) quando si trovano in vacanza, significa che sei una persona curiosa e affamata di sapere. Sei quasi insaziabile: per te ogni occasione e ogni momento è perfetto per scoprire qualcosa di nuovo, di interessante o di utile.

Forse questo approccio porta a sviluppare un piccolo difetto: probabilmente ritieni che i passatempi meno intellettuali non siano degni della tua attenzione e che le persone che vi si dedicano non sono particolarmente intelligente e di certo non sono particolarmente interessanti. Cerca di non rimanere intrappolata in questi pregiudizi!