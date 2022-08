Scortesi e pungenti, ecco i segni che non hanno tatto nel dire ciò che pensano

Non tutti i segni zodiacali sono buoni e gentili. Alcuni sanno essere anche molto bruschi, ed uno lo è in modo particolare.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce caratteristiche distintive che possono essere lette come qualità o difetti. Tra i vari difetti spicca quello di essere pungente e senza peli sulla lingua per il segno del quale vi parleremo oggi.

Se c’è un segno che dice sempre quello che pensa senza girarci intorno e senza addolcire la pillola quello è il segno noto per essere il più misterioso dell’oroscopo, hai capito di chi si tratta?

E’ lo Scorpione il segno più diretto dello zodiaco

Quando lo Scorpione scaglia la sua freccia questa va diretta e colpisce esattamente nel segno. Queste frecce sono velenose e fanno male, arrivano senza preavviso, come una doccia fredda e una volta lanciato il sasso lo Scorpione non manca di motivare e argomentare a lungo e con precisione i motivi che hanno generato il suo amaro giudizio.

Non aspettarti da questo segno una battutina e via, questo segno spolpa il suo osso fino all’ultimo brandello. Soprattutto se subisce un torto sa essere tenace e vendicativo come nessun altro.

Se lo Scorpione viene definito come un segno introverso e misterioso è perchè non ama molto parlare di se e fare confidenze. Prima di lasciarsi andare deve fidarsi del suo interlocutore e prima di fidarsi lo mette alla prova svariate volte. Nel momento in cui arriva a dare la sua fiducia a qualcuno non ammette di essere ferito o tradito, colui che sembra adorabile e affascinante diventa un mostro che non esita a mostrare tutta la sua cattiveria, una sfaccettatura del carattere che non andrebbe mai sottovalutata.

Lo Scorpione è governato da Marte, pianeta di guerra e da Plutone, che simboleggia la distruzione, infine il suo elemento è l’Acqua, che lo rende sensibile e suscettibile.

Dopo lo Scorpione è il Cancro ad aggiudicarsi il secondo posto della classifica dei segni più diretti. Governato dalla Luna, responsabile delle fluttuazioni delle emozioni, il Cancro pensa e ripensa e soprattutto se prova risentimento e soprattutto ricorda tutto, il Cancro non dimentica. Anche lui segno di acqua, nel caso in cui ha subito un torto sarebbe meglio prepararsi a subire un attacco che non si dimenticherà.

Questi due segni sono diretti e vendicativi, per contro ci sono segni particolarmente buoni, caritatevoli e pazienti, scopri se fai parte dei segni buoni o cattivi.

Ovviamente gli astrologi concordano nell’affermare che l’ascendente di ogni segno potrebbe cambiare molto le caratteristiche e la personalità di ciascun individuo.