Vedi un bacio o il cielo? La tua risposta cambia tutto!

Il test del bacio o del cielo è qui per aiutarci a capire una cosa importante su di te: prima, però, ci devi dire cosa vedi in questo quadro!

Che ne dici, ti va di scoprire qualcosa di più su di te e sulla persona che sei?

No, tranquilla: non verremo sotto casa tua a chiederti informazioni personali sulla tua vita.

Ci basta questo test della personalità!

Scopriamo subito che tipo sei: devi solo dirci cosa vedi in questo quadro!

Test del bacio o del cielo: dicci cosa hai visto prima in questa immagine

Quando proviamo uno dei test della personalità di CheDonna.it ci troviamo spesso ad avere a che fare con immagini decisamente suggestive.

Oggi, quindi, abbiamo deciso di proportene una particolarmente intrigante.

Al suo interno, infatti, si può vedere sia un bacio… che un cielo!

Noi vogliamo sapere, semplicemente, che cosa hai notato tu prima: che cosa cattura il tuo sguardo, che cosa ti ha fatto guardare due volte prima di capire di che cosa si trattasse!

Insomma, il test del bacio o del cielo è veramente molto semplice.

Ora, però, scopiamo insieme che tipo di persona sei… ti va?

hai visto prima due volti che si baciano : sarebbe facile “bollare” quello che hai visto te come una semplice richiesta d’amore.

Un bacio, dopotutto, ha una simbologia abbastanza precisa: parla di affetti, di ricerca e di amore puro. Forse, se la pensi così, dovresti provare il nostro test della situazione sentimentale .

In ogni caso, vedere un bacio non ci dice molto di più su di te rispetto alle tue idee relazionali. Ci dice una cosa importantissima, però!

Sei una persona che ha un grande cuore e che ha sempre posto per gli altri: per questo il test del bacio o del cielo ci dice che se vedi un bacio vuol dire che stai per dare supporto a qualcuno (se già non lo stai facendo).

C’è qualcuno in difficoltà, che ha bisogno dei tuoi consigli e del tuo parere. Tu sarai in grado di aiutarlo, di mettere da parte le tue emozioni per essere un supporto per quest’altra persona. Complimenti: sei veramente altruista!

Nel nostro test del bacio o del cielo, se hai visto l’unione delle nuvole su un mare al tramonto, possiamo dirti che sei una persona veramente ambiziosa.

Niente di male in questo, ovviamente! In questo periodo sei particolarmente concentrata sul tuo successo e fai di tutto per raggiungerlo.

Sei una persona che ha degli obiettivi chiari: forse dovresti provare il nostro test del portale per staccare un poco dalla realtà!

Insomma, sei una persona che adesso ha occhi solo per il suo percorso e che ha bisogno di quanto più supporto possibile.

Non cercare di fare tutto: prima raggiungi i tuoi obiettivi e poi sii tu di supporto agli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.