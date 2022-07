Questi segni sono bravissimi: sono i più sopravvalutati dell’oroscopo!

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali più sopravvalutati di tutto l’oroscopo? Magari sei uno di loro solo che ancora non lo sai!

Ok, ok, va bene: chi siamo noi per dire che ci sono delle persone che sono sopravvalutate rispetto alle altre?

Beh, la risposta ce l’abbiamo: noi siamo quelli che chiedono a stelle e pianeti di darci una classifica ogni giorno!

Insomma: se sei nella classifica di oggi ci dispiace proprio per te: si vede che sei in grado di farti sopravvalutare dagli altri senza sforzo!

I segni zodiacali più sopravvalutati di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ehi, dicci la verità: credi di essere nella classifica dei segni zodiacali più sopravvalutati di tutto l’oroscopo?

Ci sono persone, infatti, che non possono fare a meno di essere sempre sopravvalutati dagli altri.

Il motivo? Sono bravissimi a mistificare e a far credere a tutti di essere veramente meglio di tutti gli altri.

E, poi, non dimentichiamoci che ci sono anche persone che sono sempre sottovalutate: ne abbiamo parlato in questa classifica dell’oroscopo!

Allora: ti va di scoprire se ci sei anche in questa classifica?

Vergine: quinto posto

Partiamo da tutti i nati sotto il segno della Vergine: cari Vergine, non offendetevi. Dopotutto siete al quinto posto, non al primo!

Il motivo per cui i Vergine si trovano nella classifica dei segni zodiacali più sopravvalutati dell’oroscopo è che, generalmente, i nati sotto questo segno sono persone assolutamente precise, eleganti e affidabili. Questo non vuol dire, però, che i Vergine lo siano sempre!

Gemelli: quarto posto

Cari Gemelli, diciamo che il motivo per cui venite sottovalutati è uno e solo uno.

I vostri silenzi o il vostro modo di fare atto sempre a mistificare, mettono le persone nella condizione di “inventare” o meglio di riempire gli spazi bianchi.

Ecco perché le persone si fanno delle grandi aspettative su di voi, cari Gemelli. Il risultato, poi, è spesso veramente difficile da capire: se vi “scoprono” ci rimangono male!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro sarà sicuramente spiacevole trovarsi nella classifica dei segni zodiacali più sopravvalutati di tutto l’oroscopo.

Ma perché e com’è potuto succedere?

Semplicemente che i nati sotto il segno del Toro sono persone assolutamente capaci di organizzarsi e di avere tutto sotto controllo, cosa di cui si vantano spesso.

Per questo motivo, quando sbagliano o quando fanno qualche errore, i Toro la “pagano” in maniera decisamente cara. Ci vuole pochissimo perché si sentano sopravvalutati e giudicati!

Bilancia: secondo posto

Mm, forse c’è un motivo se i nati sotto il segno della Bilancia si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali sempre verdi d’invidia.

Ah, volevate sapere quale era il motivo? Ma semplicemente che la Bilancia viene spesso sopravvalutata!

Per la Bilancia, infatti, è facile esagerare quando si parla di lei e delle proprie capacità. Pronti come sono a dire sempre meraviglie di sé stessi, i nati sotto il segno della Bilancia finiscono spesso per farsi sopravvalutare dagli altri.

Il ritorno alla realtà, spesso, è veramente molto brusco!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sopravvalutati dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, forse non lo sapete ma è chiaro che siete sopravvalutati: non si capisce se per colpa vostra o per colpa degli altri!

I Leone, infatti, sono persone assolutamente in grado di far nascere negli altri grandi aspettative.

Un poco succede perché i Leone sono dei veri esperti nel lasciare che gli altri capiscano male o capiscano sempre quello che i Leone cercano di insinuare. Un poco è l’aura di grandezza che accompagna i Leone che sono persone a cui, spesso, si affibbiano qualità che magari non hanno o non hanno ancora sviluppato. Insomma: il rischio di sbagliarsi, con i Leone, è sempre altissimo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.