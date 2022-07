Test delle Borse da Spiaggia | Quella che scegli rivela il tuo pregio migliore

Facendo il test delle borse da spiaggia scoprirai qualcosa di più su di te e su un pregio che non sapevi di possedere!

Il modo in cui organizziamo le nostre cose e soprattutto lo stile con cui lo facciamo dice moltissimo della nostra personalità.

Anche una scelta apparentemente banale come la borsa da utilizzare per andare in spiaggia può essere molto significativa.

Il mare, infatti è un ambiente particolare: ci “mette alla prova” dal punto di vista organizzativo, perché dobbiamo portare con noi e avere sempre sottomano una serie di oggetti utili, ma è anche una “passerella”.

Quando siamo in vacanza, infatti, abbiamo più tempo e più energie da dedicare all’essere belle e a curare il nostro stile. Questo vuol dire che abbiamo modo di riflettere meglio su come vogliamo apparire. Anche se non ce ne rendiamo conto, quindi, abbiamo più tempo di lavorare al modo in cui vogliamo essere percepite dal resto del mondo!

Ecco allora cosa puoi scoprire su di te semplicemente scegliendo una borsa da mare!

Test delle Borse da Mare

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la borsa da mare che porteresti più volentieri in spiaggia con te. Dopo averlo fatto non ti resterà che leggere il profilo corrispondente e scoprire un pregio che, forse, non sapevi di avere.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La borsa con il fiocco arancione

Questa borsa semplice ed elegante riprende il modello delle famosissime borse da spalla che sono andate molto di moda negli ultimi anni.

Si tratta di un modello molto essenziale, con una certa personalità ma che non concede assolutamente niente agli eccessi.

Se hai scelto questa borsa significa che sei una persona molto lineare: come dicono gli americani “what you see is what you get”. Significa che sei esattamente come appari, la tua personalità è molto semplice, e trasparente.

Proprio la trasparenza e l’onestà sono i tuoi pregi principali ma anche quelli che ti mettono piuttosto in pericolo perché danno alle persone che tendono ad approfittarsi degli altri la chance di approfittarsi anche di te.

2 – La borsa con la palma

La borsa con la palma è la più tipica borsa da spiaggia in assoluto. Pratica, decorata, coloratissima, tipicamente estiva, questa borsa è allegra e pratica, senza troppi fronzoli ma sicuramente rappresenta appieno lo spirito estivo.

Se hai scelto questa borsa significa che il tuo pregio principale è essere una persona molto allegra ed energica, che si lancia sempre con piacere nella realizzazione di mille imprese e di mille cose nuove.

Purtroppo proprio questa tua incontenibile dinamicità ti può rendere “una persona un po’ pesante” agli occhi di chi, probabilmente, ti invidia quell’enorme quantità di energia. Non tutti riescono a starti dietro, forse devi imparare a contenerti almeno un pochino quando ti trovi in compagnia di persone meno dinamiche di te.

3 – La borsa strapiena

Questa borsa è la borsa più piena in assoluto. Raccoglie moltissimi oggetti di uso pratico, quindi chi l’ha riempita è sicuramente una persona organizzata e sempre in grado di far fronte a qualsiasi situazione.

Si tratta anche di un modello piuttosto sportivo, che forse non presta molta attenzione all’eleganza. Se hai scelto questa borsa significa che sei una persona molto pratica e attribuisci moltissima importanza al far bene le cose piuttosto che a curare l’immagine di chi le fa.

Tra essere e apparire preferisci sicuramente essere: non sopporti le persone troppo vanitose e superficiali. Il problema è che forse eccedi nel tuo desiderio di essere sempre efficiente: prova a rilassarti di tanto in tanto. Risolvere i problemi e gli eventuali imprevisti non può essere soltanto compito tuo!

4 – La borsa di maglia

L’ultima borsa è sicuramente la borsa più elegante tra quelle che ti abbiamo proposto. Si tratta infatti di un modello estremamente chic, molto ricercato e femminile.

Allo stesso tempo però è anche una delle borse che contiene molti oggetti, segno che chi l’ha riempita non ha alcuna intenzione di ritrovarsi senza le comodità essenziali quando passa del tempo in spiaggia.

Se hai scelto questa borsa significa che sei una persona che ama le cose belle e che si impegna sempre a essere al massimo della forma, al massimo della bellezza e al massimo della perfezione.

Pensi che anche chi ha tante qualità può risultare scialba e insipida se non riesce a esporre quelle qualità con grazia e con intelligenza. Proprio per questo motivo il tuo pregio principale è l’attenzione ai dettagli.

Attenta però a non trasformare questa attenzione in una vera e propria ossessione: inseguire la perfezione a tutti i costi è qualcosa che può davvero rovinare la vita.