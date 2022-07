Di certo non li vuoi come colleghi: questi segni sono dei veri scansafatiche

Che ne dici, è ora di scoprire quali sono i segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo? Speriamo non ci sia anche tu in classifica!

Quante volte ti capita di mentire per evitare di fare qualcosa a lavoro?

Dai, non lo diremo a nessuno, a noi puoi confidarlo!

A-ah, lo sapevamo! Sei proprio tu la collega scansafatiche che non si sa come mai riesce sempre a cavarsela e, anzi, a sembrare quella che lavora di più!

Ma come fai? Beh, adesso la classifica dell’oroscopo di oggi non ti permetterà più di passare completamente impunita!

I segni zodiacali più scansafatiche dell’oroscopo

Diciamoci la verità: tutti conosciamo qualcuno che, al lavoro, non fa assolutamente niente.

Magari si tratta della collega appena arrivata, che deve ancora capire bene come si fa quello che si fa, oppure si tratta proprio della collega più anziana, che cerca ogni scusa per non fare niente.

Insomma, hai capito bene di chi stiamo parlando ma, adesso, avrai uno strumento in più per individuarli.

Di chi stiamo parlando? Ma dei segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo!

Sagittario: quinto posto

Per i Sagittario essere scansafatiche è assolutamente un must. Non faticherebbero neanche quando si tratta di fare qualcosa di importante per loro!

C’è un motivo per cui i Sagittario sono così ed è, semplicemente, che per i Sagittario è importante poter vivere per il gusto di farlo, senza avere responsabilità.

(Non è un caso, infatti, che i Sagittario siano anche nella classifica dei segni zodiacali senza uno scopo nella vita). Ai Sagittario non importa di lavoro e cercheranno di farlo sempre il meno possibile: fate attenzione con loro!

Ariete: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete possono essere dei veri e propri scansafatiche quando vogliono!

Capiamoci: gli Ariete non vogliono spesso essere degli scansafatiche ma, quando ci si mettono, possono essere veramente bravissimi ad evitare i carichi di lavoro!

Inoltre, gli Ariete sono anche nella nostra classifica dei segni zodiacali più puntigliosi nella vita: sul lavoro essere scansafatiche da un lato e puntiglioso e criticone dall’altro è veramente un mix letale!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, non prendetevela per questo terzo posto nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo!

Quando parliamo dei Gemelli, spesso, tendiamo a considerarli come persone che non riescono mai a concentrarsi su di nulla e che saltano da una cosa all’altra in un attimo.

Beh, cari Gemelli anche se è vero che spesso non state fermi in un punto per più di un secondo è anche vero che potete essere dei veri scansafatiche.

Quello che vi spaventa, del lavoro, è che poi dovrete confrontarvi con la paura di fallire: a voi, questo, fa veramente paura!

Pesci: secondo posto

Che i Pesci siano nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche sembra veramente strano fino a quando non iniziate a rifletterci un poco.

Ehi ma è vero che i Pesci non fanno veramente niente dalla mattina alla sera!

Ok, va bene, forse stiamo esagerando ma dovete ammetterlo. Vi siete appena resi conto che con i loro modi aggraziati e con la loro innata capacità di dileguarsi quando vogliono i Pesci sono veramente in grado di non fare niente… tutto il giorno!

Cerco, quando i Pesci vogliono lavorare lo sanno fare e benissimo: diciamo solo che preferiscono, il più delle volte, fare finta di niente!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche

Cari Leone, noi sappiamo bene che a voi piace tantissimo pensare di essere dei veri e propri lavoratori, sempre pronti a sacrificarvi per gli altri.

La realtà dei fatti è un’altra ed è ora di affrontare questa discussione con voi.

I Leone sono persone assolutamente scansafatiche, che non farebbero veramente niente dalla mattina alla sera. Proprio come dei veri leoni, dopotutto!

Al Leone piace particolarmente impegnarsi nei suoi progetti e nelle cose che lo interessano, esattamente come tutti.

Quando si tratta di lavorare e lavorare per gli altri, poi, i Leone diventano veramente dei gran scansafatiche!

Attenzione a dirglielo, però: si offendono subito e, con la scusa che si sono offesi, fanno ancora meno di prima!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.