E’ il segno più invidioso dell’oroscopo, non gioisce mai per gli altri

Gli astri ci rivelano chi è il segno più invidioso di tutto lo zodiaco e perché prova gelosia per i successi degli altri.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce alcune caratteristiche innate. Tra queste c’è anche la competizione. Se si è un segno competitivo difficilmente si riesce a tollerare una sconfitta e a felicitarsi per la vittoria di qualcun altro.

Gli astri rivelano che tra i dodici segni, due in particolare sono noti per essere invidiosi. Il successo degli altri è motivo di disappunto per loro, e sono entrambi segni di Terra. Scopri chi sono invece i segni zodiacali più invidiati da tutti.

Toro e Vergine, il duo più invidioso dello zodiaco

Anche se non lo ammettono neppure a loro stessi e se sembrano felici per gli altri quando questi hanno successo, in fondo al loro cuore covano invidia.

Tra i segni più invidiosi dello zodiaco spicca il Toro. Guidato da Venere, pianeta della gelosia il Toro che di per se è un segno lento e calmo, prova rabbia nel notare che gli altri sono più produttivi e veloci di lui. Inoltre il nativo del Toro è molto materialista, attratto da tutto ciò che è bello ed elegante, se sono gli altri a possedere le cose che lo attraggono sente la rabbia esplodergli entro. E’ il caso i dire che quando l’erba del vicino è più verde della sua non riesce a non provare fastidio.

Un secondo segno noto agli astrologi per la sua tendenza ad essere invidioso e quello della Vergine. Conosciamo tutti il lato perfettino e coscienzioso di questo segno. Maniaco dell’ordine, della puntualità e fan della buona organizzazione è soprattutto in ambito professionale che viene investito da questo sentimento di gelosia. Dato il suo grande impegno è generalmente lui quello abituato ai riconoscimenti. Di fronte ad un collega più efficiente tende a storcere il muso. La Vergine è governata da Mercurio, il pianeta della logica, l’influsso di questo pianeta lo porta ad essere un segno che ragiona molto. Di solito non gli sfugge niente e tende ad anticipare e non si lascia mai battere da nessuno, a maggior ragione se qualcuno è più bravo di lui gli brucia molto.