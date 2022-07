Questi segni non hanno uno scopo nella vita: attenti con loro!

I segni zodiacali senza scopo nella vita faticano più degli altri a trovare la loro strada: fate attenzione quando siete con loro!

Ci sono persone che non possono veramente farne a meno: dalla mattina alla sera sono in piedi, attivi, scattanti, pronti a fare di tutto per realizzare il proprio sogno!

Ecco, i segni zodiacali che si trovano nella classifica dell’oroscopo di oggi non potrebbero essere più diversi da così.

Perché? Semplice!

Non hanno uno scopo che sia uno, nella vita!

I segni zodiacali senza scopo nella vita: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Diciamoci la verità: avere uno scopo, nella vita, è importantissimo!

No, no, aspettate, non fraintendeteci: non parliamo per forza di avere scopi “triviali” o da milionari, come quello di guadagnare più di tutti gli altri e comprare decine di case per il solo gusto di averle!

Intendiamo proprio che tutti noi, ogni mattina, quando ci alziamo dal letto dovremmo avere uno scopo. Il motivo è semplice: ci aiuta a vivere meglio e a muoverci sempre in avanti!

I segni zodiacali senza scopo nella vita, purtroppo, faticano molto a trovare la loro strada e finiscono per trascinare con loro anche gli altri.

(E no, non parliamo di indicazioni geografiche anche se questi segni che hanno un perfetto senso dell’orientamento forse non hanno problemi a trovare la loro strada).

Controlliamo insieme la classifica: non è che ci sei anche tu tra loro?

Bilancia: quinto posto

Se chiedete alle Bilancia qual è il loro scopo nella vita, in realtà, una risposta pronta la hanno di sicuro: sopravvivere, sempre e comunque.

Peccato che sia un istinto decisamente naturale e non la motivazione per alzarsi dal letto ogni mattina!

Per la Bilancia è difficile decidere la propria strada: spesso rimanda la decisione perché ci sono altre persone che vorrebbe seguire o compiacere o alle quali vorrebbe dare una lezione con i propri passi nella vita. Questo porta la Bilancia ad un risultato solo: un tragico immobilismo! (C’è un motivo se la Bilancia è nella classifica dei segni zodiacali più alienati di tutto l’oroscopo!)

Toro: quarto posto

Siamo sicuri che tutti, soprattutto i Toro, saranno sorpresi di vedere questo segno nella classifica dei segni zodiacali senza scopo nella vita.

Eppure, cari Toro, se ci pensate bene non sapreste dire agli altri qual è il vostro scopo della vita. Perché, ecco, effettivamente: qual è? I Toro sono persone generalmente molto precise, organizzate ed anche abbastanza critiche con gli altri. Il motivo che si nasconde dietro questa loro precisione, organizzazione e del fatto che criticano sempre tutti è che i Toro, sotto sotto, non sanno proprio cosa vogliono dalla vita e finiscono spesso per… rifarsela sugli altri!

Leone: terzo posto

Immaginiamo già come ai Leone fumino le orecchie dalla rabbia al vedersi nella classifica dei segni zodiacali senza scopo nella vita.

Se ci pensate un attimo, però, voi Leone capirete che il motivo per cui vi abbiamo inserito è concreto.

Certo, lo scopo dei Leone nella vita è dimostrare agli altri (poco importa chi siano) che i Leone hanno vinto. A cosa, non si sa.

I Leone puntano molto sul giudizio altrui e, spesso, lo trasformano nell’unica misura del successo che hanno a disposizione. Cari Leone, fare invidia agli altri non è un modo di trovare la vostra strada nella vita!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, non sarà di certo una sorpresa per voi trovarvi in questa classifica dell’oroscopo, vero?

Anche se riuscite spesso a far credere agli altri che voi Gemelli abbiate un piano, uno scopo ed una direzione sappiamo benissimo che la realtà è molto diversa.

I Gemelli tendono a correre da una parte all’altra, seguendo le loro passioni del momento (che, quando parliamo dei Gemelli, durano veramente un momento) e la persona che amano. (Sempre per il momento: l’amore dei Gemelli può essere veramente molto aleatorio).

Per i Gemelli, quindi, scegliere una direzione nella vita sempre essere propedeutico alle altre persone che incontrano. Non hanno mai voglia di prendere decisioni in proprio perché, poi, dovrebbero affrontarne le conseguenze!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali senza scopo nella vita

Chiedete ad un Sagittario quali sono i suoi piani non diciamo tra cinque anni a questa parte ma anche tra un’ora.

La risposta? Sarà sempre la stessa: “Non lo so e non lo voglio sapere!”.

Ai nati sotto il segno del Sagittario piace particolarmente “vivere alla giornata”. Intendiamo che per i Sagittario fare piani, costruire percorsi, avere una strada chiara davanti a sé è veramente troppo faticoso. Non gli interessa!

I Sagittario non vogliono vivere la vita in funzione di qualcosa o di qualcuno, assolutamente no. Per i Sagittario è importante godersela, sempre e comunque. Ecco perché sono al primo posto della nostra classifica dei segni zodiacali senza scopo nella vita!