Solo tre botti contengono vino, se hai un buon intuito indovinerai quali sono

Il test di oggi ti spingerà a lavorare d’intuito. Nell’immagine ci sono 9 botti, devi capire quali sono le 3 che contengono vino.

Trova le 3 botti che contengono l’uva che sta fermentando per ottenere un buon vino. Per farlo dovrai ascoltare la tua voce interiore. Se sei pronto a metterti alla prova osserva l’immagine e fai la tua scelta.

Sei sicuro di essere una persona dotata di grandi doti intuitive? Questo test sta per dimostrarti quanto è acuta la tua mente. Tutto quello che devi fare è dirci dove pensi si trovi il vino. Solo tre botti su 9 contengono vino.

Test: sai risolvere l’enigma delle botti di vino?

L’immagine del test di oggi raffigura 9 botti di legno numerate. Guardando attentamente l’immagine dovresti riuscire a capire quali botti contengono l’uva che sta fermentando per il vino.

Non ti forniremo indizi, questo non è un test di logica, è un test d’intuizione. L’intuizione è una caratteristica spesso innata, o ce l’hai o no. Molti di noi pensano di essere intuitivi ma non sempre è così. Vediamo se è lo stesso per te.

Guarda le botti di legno numerate e immagina il contenuto al loro interno. In esse troverai frutta e verdura ma in tre botti c’è il vino. Immagina di vedere il contenuto delle botti, come se tu avessi dei poteri magici. In quali tre botti focalizzi l’uva?

Prima di dare una risposta ascolta te stesso e ciò che ti suggerisce la tua voce interiore. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno.

Soluzione del test

E’ arrivato il momento di scoprire se sei intuitivo e quanto. Questo dipende dalla correttezza della tua risposta e da quanto ti sei avvicinato alla risposta giusta.

Se sei una persona intuitiva potrei fare affidamento sul tuoi intuito per prendere molte decisioni nella tua vita affidandoti ad esso.

Per vedere quali botti contengono vino clicca su successivo