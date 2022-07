Test del Valore | Sei consapevole di quanto vali o ancora non lo sai?

Con il test del valore ti permetteremo di capire se sei consapevole di quanto vali oppure hai dei complessi di inferiorità di cui liberarti!

Esistono due tipi di persone: quelle con un’enorme autostima e quelle con un’autostima un po’ manchevole, che spesso crolla sotto i colpi dell’insicurezza. Sono molto poche le persone che hanno un rapporto equilibrato con la percezione di sé.

Naturalmente è molto difficile fare un’analisi precisa del proprio carattere. Siamo troppo profondamente coinvolti nelle nostre azioni e nei nostri pensieri per dare una valutazione oggettiva sul nostro modo di comportarci!

Tra le altre cose nella maggior parte dei casi i meccanismi che ci portano ad avere una buona autostima o un’autostima scarsa sono completamente inconsci. Anche se è inevitabilmente scattato qualcosa dentro di noi, ad un certo punto della nostra vita, non abbiamo idea di cosa sia stato e del perché.

Per questo motivo è molto meglio affidarsi al metodi indiretti per riuscire a valutare la nostra personalità: l’approccio razionale non può dare buoni frutti.

Questo test è formulato proprio per permettere al tuo inconscio di esprimersi liberamente senza i vincoli e senza i filtri della razionalità, rivelando la tua vera natural

Test del Valore

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere l’oggetto che ti rappresenta meglio tra i quattro che ti proponiamo. È molto importante che tu non faccia valutazioni prima della scelta: lascia che sia l’istinto a guidarti!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La margherita

Come tutti i fiori la margherita è simbolo di omaggio e di gentilezza nei confronti di un’altra persona. Rispetto a fiori più raffinati, come per esempio la rosa o l’orchidea, la margherita è un fiore estremamente umile e semplice.

Un’altra caratteristica dei fiori freschi è che la loro bellezza dura molto poco: sia che rimangano sulla pianta, sia che vengano colti e messi in vaso, i fiori appassiscono in fretta.

Se hai scelto questo simbolo significa quindi che sei una persona umile e modesta, quindi purtroppo credi di non avere grande valore come persona. Pensi addirittura che gli altri siano sempre migliori di te e che riescano più facilmente in quelle imprese in cui tu devi impegnarti moltissimo per ottenere qualche risultato.

Questo significa che hai un’autostima piuttosto scarsa e che sarà assolutamente necessario cominciare a costruirla un po’ alla volta.

2 – Il rubino

Il rubino è una delle gemme più preziose in assoluto insieme al diamante e allo smeraldo. Si tratta anche di una gemma dal colore del fuoco, del sangue e della passione, quindi è associata spesso alle emozioni.

Se hai scelto questo simbolo significa probabilmente che sei una persona estremamente focosa, che prova e che esprime sempre emozioni molto forti.

Sei anche convinta che le tue idee, i tuoi pensieri e le tue emozioni siano importanti, e che valgano quanto quelli di tutti gli altri se non addirittura di più. Come il rubino e tutte le altre pietre preziose brilli quasi di luce propria, sei difficile da intaccare e da lavorare.

Significa che hai una personalità estremamente decisa, sai perfettamente quanto vali e non hai alcuna paura di difendere le tue ragioni e di mostrare le tue idee.

3 – I soldi

I soldi sono il simbolo per eccellenza del valore di qualcosa. Il prezzo di qualsiasi merce si quantifica in soldi, il prezzo di qualsiasi servizio si quantifica in soldi e si dice da sempre che “sono i soldi a far girare il mondo”.

Contrariamente a quanto si pensa, però, i soldi non hanno valore di per sé. A cosa potrebbero mai servire un rettangolo di carta filigranata o un piccolo cerchio di metallo? Non è il denaro ad avere valore, sono i beni che è in grado di acquistare e il valore simbolico che gli viene dato dalla società ad avere valore.

Se hai scelto questo simbolo significa che la tua autostima è molto altalenante. A volte ti convinci di essere bravissima e di valere moltissimo, altre volte credi di non valere nulla. La tua autostima dipende dal parere delle persone che ti circondano, dal loro modo di valutare le tue azioni e le tue “performances”.

Non è un approccio corretto: quello che pensi di te non dovrebbe mai dipendere così tanto da quello che pensano gli altri! Cerca di maturare un giudizio autonomo su di te!

4 – L’orsacchiotto

L’orsacchiotto è un oggetto dallo scarso valore materiale ma dall’enorme valore affettivo ed emotivo. Un orsacchiotto quindi può essere l’oggetto più importante del mondo per il bambino che lo ha ricevuto dalla sua nonna ma anche un oggetto senza alcun valore per un adulto qualsiasi.

Quando è tra le braccia di un bambino o nella sua culla l’orsacchiotto ha un enorme potere rassicurante, è in grado di far sentire il bambino meno solo, amato e protetto.

Se hai scelto questo oggetto associandolo alle tue doti caratteriali significa che pensi di valere solo quando ti prendi cura delle persone. Hai una sorta di “sindrome della crocerossina”! Ti fai sempre in quattro per le persone che ami al fine di alleviare le loro sofferenze e rendere migliore la loro vita.

Quando riesci nel tuo intento ti senti una persona realizzata e che vale moltissimo. Quando, per un motivo qualsiasi, non riesci a prenderti cura degli altri come vorresti, ti senti priva di qualsiasi utilità e di qualsiasi valore. Non comportarti come una serva al costante servizio degli altri! Cerca di capire che ogni persona ha un valore intrinseco, a prescindere da ciò che fa per gli altri o per la società!