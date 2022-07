Viva lo shopping! Ecco il segno più spendaccione di tutti

Gli astri ci rivelano chi è il segno più spendaccione dello zodiaco, lui non può resistere alla febbre dello shopping.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce caratteristiche uniche, come ad esempio la voglia di mettersi in mostra e presentarsi sempre in modo impeccabile con abiti all’ultima moda. Un segno in particolare ha questa tendenza.

Non vedrai mai questo segno trascurato in generale, se presenzia ad una festa poi, non lo vedrai mai con abiti che non sono di tendenza. E’ lui che solitamente lancia le mode e nuovi stili, e per essere sempre al top è disposto a spendere una fortuna. Hai idea di chi stiamo parlando? Scopri per contro chi è il segno più spilorcio.

E’ il Leone il segno più spendaccione dello zodiaco

Le personalità dello zodiaco sono disparate, mentre alcuni segni sono disposti a spendere un mucchio di soldi pur di apparire al top, altri segni sono particolarmente restii nello spendere. Trai segni più spendaccioni dello zodiaco troviamo l’Ariete, il Pesci e sul podio il Leone.

L’Ariete è un segno di Fuoco e solitamente cede agli acquisti compulsivi. La ragione sta nel fatto che è governato da Marte il pianete dell’azione. C’è da dire però che questo segno spende quando ha risorse ma quando è in bolletta rinuncia senza pensarci troppo. Sa come trattenersi e come rimandare le spese a momenti più propizi.

Il Leone invece è attratto dal lusso, dall’eleganza, dagli eccessi. Ama essere all’avanguardia e non può rinunciare a vestiti firmati e alla moda. Se vede nella vetrina di un negozio qualcosa che lo attrae non potrà resistere alla tentazione di comprarlo, anche se ha il conto in rosso, piuttosto si indebita.

Vestiti e altri accessori costosi rappresentano un’attrazione troppo forte. Questo segno è governato dal Sole, ama brillare e ama farsi notare.

Nella classifica dei segni più spendaccioni dello zodiaco c’è anche il Pesci ma le ragioni del suo amore per lo shopping differiscono da quelle di Ariete e Leone.

Il Pesci è un segno d’acqua e spende i suoi soldi non per compiacere se stesso ma per far felice gli altri. Per aiutare o compiacere le persone che ama è disposto a pagare somme spropositate. I soldi non contano, conta che i suoi cari sappiano di poter contare su di lui.