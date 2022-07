Sei in vacanza: cosa devi assolutamente fare prima di tornare a casa?

Il test su cosa devi assolutamente fare in vacanza ti chiede di dirci l’esperienza a cui non puoi rinunciare: scopriremo chi sei veramente!

Le vacanze sono qui o, per chi ancora non è andato, sono estremamente vicine.

Tra fare la valigia, ricordarsi gli orari di treni ed aerei e stabilire un budget per ogni giorno che passa, c’è il rischio che la vacanza ti scivoli tra le dita e tu non te ne renda neanche conto.

Aspetta, però: c’è quell’esperienza che devi assolutamente sempre fare quando sei in vacanza… non è vero?

Test su cosa devi assolutamente fare in vacanza: scegli un’opzione per sapere chi sei

Ci sono delle persone che, in vacanza, si rivelano per quello che sono: insopportabili!

E bisogna fare la foto ad ogni momento oppure bisogna camminare per ore per vedere quel monumento di cui non importa a nessuno.

Oppure, ancora, bisogna fare ogni giorno le quattro del mattino ad una festa piena di gente o buttarsi in acqua appena si vede uno specchio più o meno limpido.

Dai, scherziamo: anche se le vacanze possono essere difficili in compagnia, tutti noi abbiamo un qualcosa di unico e speciale che deve essere fatto prima di ritornare da una vacanza.

Oggi ti chiediamo, semplicemente, di scegliere tra le quattro opzioni proposte qui sotto qual è il tuo must have in una vacanza. Pronta a scoprire chi sei veramente?

una visita ad un monumento famoso : diciamoci la verità. Tu avresti dovuto provare il nostro test sulla meta turistica preferita per scoprire veramente chi sei!

No, dai, stiamo scherzando. Per te una vacanza non si può definire tale se non hai visitato un luogo culturale, un landmark (cioè uno dei monumenti o posti più famosi di una città).

Sei sicuramente una persona che ama le culture e che vuole conoscere il più possibile della vita degli altri. Quando sei in vacanza per te è importante immergersi nella cultura locale: altro che resort, che sono tutti uguali, o ristoranti stellati!

Di certo sei una persona che, quando si impegna, potrebbe anche passare per snob. Non aspettarti che tutti abbiano il tuo stesso interesse per le medesime cose! Se il tuo desiderio è genuino, non dovrai convincere nessuno a venire con te. Ti basterà la tua voglia di visitare, no?

Che sia quella di un dj famosissimo o quella di amici appena conosciuti, che si faccia in spiaggia o nel club più esclusivo della città che stai visitando, poco importa.

Hai un grande ascendente sugli altri e sei decisamente una persona estroversa, sicura di sé e felice di poter interagire con nuove persone ogni giorno. Niente (o quasi) può fermarti! La tua sicurezza, a volte, può essere il motivo per cui non capisci come gli altri fatichino a connettersi con te: tienilo a mente!

Certo, un tuffo nel mare non si fa solo da soli ma anche in compagnia di altre persone! Se, però, hai scelto il tuffo nel mare come l’elemento del nostro test su cosa devi fare in vacanza assolutamente prima di ripartire, ci sembra chiaro che stai scegliendo di avere un attimo di raccoglimento con te stessa. Un momento di pura gioia, di connessione solo con te e con la natura. Insomma, non deve mancare la possibilità di sentirti libera, solitaria, capace di sfidare tutto e tutti. Non è che vuoi provare anche il nostro test del mare? Ci dirà qual è la cosa che desideri di più al mondo!

Questa tristezza è rimasta nascosta nella tua anima e la fai uscire raramente: non sei per forza una persona nostalgica o triste tutto il tempo.

Di certo, però, sei una persona che ha sofferto molto in passato e che non vuole soffrire più. Vuoi poter ricordare tutto, farti sorprendere dal passato che oggi è presente. Non vuoi avere più rimpianti e conti sui supporti fotografici per avere sempre tutto sotto controllo. Fare una foto ricordo non costa niente ed è una bellissima idea: non farla diventare la tua intera vacanza!