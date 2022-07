Ecco il segno che divorzia più di tutti, il motivo è ovvio no?

Gli astri ci rivelano chi dei dodici segni dello Zodiaco divorzia di più in assoluto e a cosa si deve questa percentuale.

Questo segno zodiacale ha molte probabilità di divorziare, sicuramente più di tutti gli altri segni e la ragione è legata alla sua personalità. I suoi tratti caratteriali e il suo comportamento in amore portano spesso la relazione al capolinea.

Segno di fuoco, dominatore, impulsivo e molto passionale, in amore si innamora velocemente e brucia le tappe e altrettanto velocemente si disinnamora. Il matrimonio non è certo qualcosa da prendere sotto gamba ma lui commette spesso questo errore che si rivela fatale per la sua relazione, un errore di sottovalutazione che lo porta al divorzio.

E’ l’Ariete il segno che divorzia più di tutti

Divorziare è un’esperienza devastante. Qualunque sia la ragione che spinge una coppia a mettere fine in via definitiva alla loro unione, è difficile superare questo scoglio. Il divorzio si vive come un fallimento, una sfida non superata e anche quando mette fine ad un rapporto burrascoso e litigioso che devastava il benessere psicologico di entrambi i coniugi, andare avanti dopo questa esperienza è dura. Anni di convivenza, ricordi, figli e progetti comuni improvvisamente cessano di esistere e l’Ariete sa bene di cosa stiamo parlando.

Se la tua relazione non sta procedendo come ti aspettavi e temi che le cose tra voi non si sistemino più, ecco i segni che indicano che il tuo matrimonio finirà con un divorzio.

In astrologia è l’Ariete il segno che si aggiudica il maggior numero di divorzi e questo si deve al suo temperamento impulsivo. Dominato da Marte e Plutone, l’Ariete è istintivo ed indisciplinato. Questo segno non ha tatto nel dire ciò che pensa e spesso è duro e brusco verso il partner. Il fuoco che arde in lui non gli permette di pensare prima di agire e spesso il suo comportamento è frutto di un capriccio del momento.

A ciò si aggiunge il fatto che si innamora perdutamente all’istante pensando che quel colpo di fulmine sia la sua dolce metà. Altrettanto velocemente convola a nozze e solo dopo diventa consapevole della scelta fatta.

Non di rado si rende conto di essere stato di nuovo troppo impulsivo e di aver fatto la scelta sbagliata e a quel punto non esita a revocare la sua decisione optando per un divorzio.

Altrettanto rapidamente quindi segno pone fine al suo matrimonio troppo noioso e routinario.

Se il tuo partner è un Ariete non farti prendere dal panico, il suo comportamento tiene conto di fattori quali ascendente, influenza della Luna e altri fattori astrali che potrebbero cambiare molto il suo comportamento. Non tutti i nativi dell’Ariete divorziano ma quel che è certo è che semmai dovesse prendere questa decisione non tornerà indietro per niente al mondo perchè è governato da Marte, il pianeta che rappresenta l’azione, il combattimento e la guerra ed è un segno cardinale, cioè uno dei segni di inizio stagione, in questo caso la Primavera, e questo in astrologia si traduce in dinamismo, intraprendenza e doti di leadership.