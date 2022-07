Test della Regina | Scegli la Regina che saresti e scoprirai chi sei

By

Scegli la regina che ti assomiglia di più e scopri, grazie a questo test, qual è la qualità predominante della tua personalità.

Tutte nella nostra vita abbiamo sognato almeno una volta come ci saremmo comportate e quali scelte avremmo fatto se avessimo avuto l’onore di indossare una corona.

Anche se potrebbe sembrare una domanda piuttosto futile, di quelle che tipicamente fanno le bambine, si tratta di un quesito molto significativo.

Si dice infatti che la vera natura delle persone si rivela quando sono completamente libere di fare quello che vogliono.

Normalmente, infatti, il nostro comportamento è influenzato da molti fattori, soprattutto le regole sociali che ci impongono di comportarci in una certa maniera, rispettando per esempio la vita e la proprietà altrui.

Cosa faremmo se avessimo la possibilità di fare noi le regole, cioè di agire esattamente come vogliamo e assecondando completamente la nostra natura? Questo test serve a scoprirlo!

Test della Regina

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la Regina che ti rappresenta di più e leggere il profilo corrispondente. Cerca di non scegliere a livello razionale ma di farti guidare dall’istinto: in questo modo il test sarà molto più preciso!

1 – Regina Bianca

Questa Regina dall’aspetto giovane e radioso sta sorridendo, ma il suo sguardo lascia capire che non è affatto un’ingenua e che sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo.

Se hai scelto questa Regina significa che se tu potessi indossare la corona dimostreresti a tutti che sei una persona forte, dal carattere estremamente deciso e che non perdona coloro che sbagliano o, peggio, coloro che vorrebbero ostacolarla o addirittura ingannarla.

Il tuo carattere gentile e il tuo aspetto grazioso probabilmente di solito traggono in inganno le persone. Molti tendono a giudicarti come una persona innocua, forse un po’ ingenua, ma la verità è davvero molto diversa. Se tu fossi una regina saresti amata e temuta da tutti coloro che ti circondano.

2 – Regina Nera

Nonostante il colore che caratterizza i suoi capelli e lo sfondo su cui è ritratta, questa Regina ha un’espressione gentile e quasi materna. Questo significa che probabilmente, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare a prima vista, è una regina comprensiva e attenta.

Molto probabilmente queste sono le caratteristiche principali del tuo carattere e il motivo per cui il tuo inconscio ti ha spinto a scegliere proprio questa immagine.

Sei certamente una persona dal carattere maturo e formato, che nella vita ha affrontato tante sfide diverse e che ha fatto tesoro di ogni esperienza.

Per questo motivo saresti una regina materna e affettuosa, sempre impegnata a fare del bene ai suoi sudditi e a gestire il Regno nella maniera migliore per tutti. L’importante? Non farti arrabbiare, perché quando ti arrabbi faresti fuggire chiunque!

3 – Regina Nocciola

Lo sguardo di questa Regina fa trasparire un’intelligenza raffinatissima e la capacità di capire al volo le intenzioni delle persone.

Se hai scelto questa Regina significa che sei una persona che non ama lo scontro diretto. Preferisci di gran lunga non dare origine a contrasti o litigi. Al contrario, preferisci muoverti dietro le quinte e convincere le persone a fare quello che vuoi senza che nemmeno se ne rendano conto.

Se fossi una Regina saresti una Regina affascinante, che conosce perfettamente le armi della sua femminilità e non ha alcun problema a utilizzarle per ottenere i suoi scopi. Con ogni probabilità il fascino è la tua caratteristica principale anche nella realtà.

4 – Regina Rosa

Questa Regina dal sorriso radioso e dall’espressione allegra rappresenta probabilmente la parte migliore di te. Se hai scelto questa regina significa che sei una persona buona, semplice e diretta, che non teme di dire le cose esattamente come stanno per risolvere i problemi nel minor tempo possibile.

Credi nella collaborazione e nella condivisione: sei profondamente convinta che se tutti facessero la propria parte con onestà e buona volontà il mondo sarebbe migliore.

Sei una persona solare e positiva e possiedi la rara capacità di trasmettere queste tue qualità a tutti coloro che hanno la fortuna di trovarsi vicino a te o di collaborare a stretto contatto con te.

Se fossi una Regina saresti una leader ideale, in grado di gestire anche problemi gravi o molto seri con energia, forza e ottimismo!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.