Scegli una tra le mete turistiche più ambite e scopri chi sei

Oggi vogliamo scoprire chi sei grazie al test della meta turistica: dicci quale scegli tra queste destinazioni da sogno e ti sveleremo tutto di te!

Anche se siamo nel pieno dell’estate, questo non vuol dire che siamo tutti in vacanza… anzi!

Il nostro test della personalità di oggi ti chiede di scegliere tra alcune delle mete turistiche più agognate dagli italiani.

La tua risposta ci svelerà tantissimo di te come persona: sei pronta a scoprire chi sei veramente?

Test della meta turistica preferita: dove vorresti andare tra queste quattro opzioni?

Chiudi gli occhi ed immaginati in vacanza. Ehi, aspetta: non è che in vacanza ci sei già?

Di certo, però, ci sono vacanze e vacanze: quelle che sogniamo a lungo, quelle che possiamo permetterci e quelle che sappiamo già non riusciremo a fare per molto (moltissimo) tempo.

Oggi abbiamo deciso di proporti il test della meta turistica preferita facendoti scegliere tra quattro delle mete preferite dagli italiani.

Non sono impossibili da raggiungere ma potrebbero essere ancora nella tua “lista dei desideri”.

Che ne dici, ti va di scoprire chi sei a seconda di quale sia il posto dove vorresti andare più di tutti?

Scegli, tra le quattro, la meta verso la quale andresti anche domani, ad occhi chiusi.

Ecco chi sei secondo il nostro test della personalità di oggi!

Londra : diciamoci la verità, non ti troveremo nella classifica dei segni zodiacali che amano l’estate ma, piuttosto, in quella dei segni zodiacali che amano l’inverno .

Dai, scherziamo! Anche se Londra ha delle temperature decisamente poco estive per la maggior parte dell’anno, quello che vuole dirti il test della meta turistica non è di certo solo che ti piace il freddo!

Sei una persona decisamente particolare e alternativa: ti piace l’arte, i concerti, il fermento creativo. Di certo ti piace anche l’aria di libertà che riesci a respirare in questa città. Qui ti senti veramente libera e felice. Potrebbe voler dire che, nella tua vita di tutti i giorni, non ti senti altrettanto pronta ad esprimere la tua vera personalità?

Magari ti senti “intrappolata” in qualche maniera o ti sembra di non poter essere sincera con le persone che conosci. Forse dovresti provare ad avere più fiducia negli altri!

Adori la precisione ed avere a tua disposizione tutto quello che vuoi, quando lo vuoi. Sei una persona dai mille interessi ma anche rilassata, capace di prendere sempre il meglio dalla vita.

La tua scelta, nel test della meta turistica ci dice che sei una persona che ha veramente tutto sotto controllo nella vita e che può, finalmente, prendere le sue decisioni in base a quello che vuole e non a quello che deve fare.

Insomma, sei veramente una persona che tutti ammirano e (sotto sotto) un poco invidiano anche! Ti consigliamo di provare anche il nostro test degli attacchi: meglio sapere quali sono le persone dalle quali ti dovresti difendere !

Sei una persona assolutamente in grado di fare quello che vuole, quando vuole senza fermarsi un attimo!

Come la Grande Mela, infatti, sembri non dormire mai: sei piena di energia e vuoi sempre avere qualcosa da fare!

Per questo motivo, oltre a destare tantissima ammirazione nelle persone che ti seguono, a volte puoi risultare anche un poco spaventosa. Non c’è niente che ti trattenga e sei paragonabile ad un carrarmato. Affascinante, certo, ma anche un pochettino paurosa!

Di certo sei una persona che non vede l’ora di amare ma questo non vuol dire che tu voglia concentrarti su un partner o trovare l’amore romantico!

Sei piena di sentimenti e di amore per il mondo che ti circonda ed anche per te stessa! Di certo piace essere sempre in ordine, precisa e scintillante oltre che essere un poco giudicante verso gli altri. Niente di male in questo, ovviamente, anche se è meglio sempre ricordarsi che guardare i difetti degli altri non porta poi tanto al tuo mulino!

Sei una persona allegra, felice ma molto concentrata su sé stessa e sui suoi obiettivi!