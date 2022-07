Chiedigli cosa vuole e non saprà rispondere. E’ il segno più indeciso

Gli astri ci rivelano chi è il segno zodiacale più indeciso dello zodiaco. Fa fatica a prendere qualsiasi decisione.

La nostra appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce pregi e difetti. Ognuno di noi ha delle qualità innate e allo stesso tempo dei punti deboli. Il segno del quale parleremo oggi è incapace di prendere una decisione.

E’ un segno di aria, molto loquace e il più bravo di tutti a riappacificare le persone. Grande mediatore e persona dalla compagnia amabile, il punto debole di questo segno è quello di non riuscire a prendere una decisione. Anche se la sua scelta non implicasse nulla, questo segno non riuscirebbe comunque a decidersi.

E’ la Bilancia il segno più indeciso di tutti

La Bilancia e la forma del simbolo di questo segno zodiacale sono evocativi delle sue caratteristiche. E’ un segno che passa tutta la sua vita a cercare un equilibrio in tutti i campi della sua vita e allo stesso tempo oscilla nell’indecisione non riuscendo mai a prendere una posizione netta. In ogni ambito per lui decidere è altamente faticoso, non riuscirà a decidere dove andare in vacanza, in quale ristorante andare a cena, viaggiare in auto o in treno … Se per altri segni una decisione dipende semplicemente dalla ponderazione di alcuni dati, per la Bilancia rappresenta un vincolo. Per lui è come se optando per una cosa escludesse l’altra e avverte il rischio di aver escluso l’opzione migliore. Niente a che vedere con i segni zodiacali più sicuri di se stessi.

Tutto ciò porta ad avvertire un ovvio tormento a questo segno che finisce puntualmente col delegare le sue scelte ad altri.

E’ difficile fare una scelta quando si ha un carattere che vuole sempre compiacere tutti. Guidato da Venere, il pianeta dell’amore, il nativo della Bilancia tende a rinunciare ai suoi bisogni e desideri e a fare ciò che le persone che ama vogliono fare, e quindi a delegare a loro la scelta finale.

Per il nativo di questo segno l’armonia viene prima di tutto e questa si ottiene solo in caso di equilibrio. La paura di romperla facendo le scelte sbagliate è troppo grande per permettergli di scegliere, è un blocco insormontabile. La Bilancia lavora molto per arrivare a stabilire forti connessioni interiori con tutti le persone che lo circondano, in special modo con la persona scelta per una relazione di coppia.

La prossima volta che chiederai ad un Bilancia se ti dona più un colore rispetto ad un altro o se preferisce un gelato ad uno yogurt gelato e lui ti guarderà con espressione di panico, rilassati e ricorda che non è che non vuole rispondere, è semplicemente incapace di farlo. Se lo metterai alle strette alla fine compirà questa scelta ma avvertirà un certo disagio, disagio che solitamente non avverte nel caso in cui sia qualcun altro a scegliere per lui.