Test: Quanto sei sensuale? Scegli una donna e te lo dirò

Quanto sei sensuale? Il test di oggi ti farà capire quanto conta la sensualità nella tua vita. Devi solo scegliere una tra queste donne.

Ognuno di noi esprime la sensualità in maniera differente, attraverso modi, gesti, parole o apparenza, il nostro modo di comunicare sensualità è infinito. L’importanza che riserviamo alla sensualità nella nostra vita rivela molti aspetti della nostra personalità.

La sensualità può avere una connotazione positiva o negativa. Nel primo caso viene associata a piacere, all’apprezzamento estetico e alla creatività. Nel secondo caso è legata a lussuria e avidità. Tu come vivi la sensualità, che rapporto hai con lei?

A proposito di sensualità, scopri con questo test se, nella tua coppia, sei tu quella più sensuale.

Scegli una donna e ti rivelerò il tuo rapporto con la sensualità

Fare il test è molto semplice. Come accennato sopra bisogna solo fare una scelta. L’immagine di oggi raffigura quattro volti di donne. Scegli una donna, non necessariamente quella che reputi la più sensuale, scegli il ritratto che ti colpisce e ti attrae più degli altri. Questa scelta è legata al tuo inconscio.

Hai scelto il volto A: sei edonista

Se tu ha colpito il primo volto femminile significa che sei una donna molto sensuale e sensibile verso ogni piacere della vita. La sensualità ti apre le porte del piacere sessuale e tu la sfrutti al meglio. Giochi erotici, fantasie rappresentano un potenziale alleato della tua sensualità e ti piace usarli per dare vita ai tuoi desideri più intimi. Non hai paura di osare, la vita è talmente breve che non vale la pena di privarsi delle cose che ci fanno essere felici.

Hai scelto il volto B: sei romantica

Se ti ha attratto il secondo volto significa che credi ancora nell’amore e apprezzi il lato sensuale delle relazioni. Per te l’intimità non è il trabocco del piacere fisico ma rappresenta la fusione empatica e spirituale col partner. Anche se la sessualità occupa un ruolo importante nella relazione, per te l’unione emotiva è ancora più arricchente. Sei una persona sensibile e ti fai governare dalle emozioni. Per te l’amore è il senso della vita e faresti di tutto in nome dell’amore.

Hai scelto il volto C: sei razionale

La scelta del terzo volto denota che la sensualità occupa un posto marginale nella tua vita. Sei una persona analitica, riflessiva e hai un forte controllo delle tue emozioni. La tua mente vince sempre sui tuoi sentimenti e i piaceri sensuali occupano un lato marginale. Apparentemente molto fredda e distaccata, vivi in realtà in pace con te stessa e sai come fare per apportare gioia nella tua vita indipendentemente da tutto ciò che la sensualità rappresenta.

Hai scelto il volto D: sei timida

La scelta dell’ultimo ritratto rivela una personalità introversa e poco comunicativa. Per te la sensualità è un ostacolo e non permette agli altri di vedere che sei veramente. E’ un qualcosa che incide sull’apparenza. Le dimostrazioni di affetto, soprattutto in pubblico, ti fanno sentire a disagio. Preferisci esprimere il tuo amore in altri modi non attraverso la sensualità. Ovviamente questo non significa che non apprezzi il lato sensuale della vita, indica solo che sei troppo timida per usare questo mezzo come forma di comunicazione nella tua vita.