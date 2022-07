Test dell’Ombrellone | Cosa hai bisogno di lasciarti alle spalle quest’estate?

Facendo il test dell’ombrellone avrai un’idea abbastanza chiara di cosa dovrai lasciarti alle spalle quest’estate per ricaricare le batterie!

Quando si pensa alle vacanze molto spesso si immaginano attività avventurose, lunghi viaggi lontani da casa o semplici gite fuori porta e al museo. Tutte queste attività sicuramente ci daranno la scossa, strappandoci dalla monotonia e dalla fatica della vita quotidiana, ma sicuramente non ci faranno rilassare!

È solo il dolce far niente, infatti, che riuscirà a ricaricare completamente le nostre batterie, permettendoci di arrivare all’autunno più carichi che mai.

Ma cos’è che drena completamente le nostre energie durante il tran tran quotidiano? Cosa ci annulla completamente, lasciandoci senza energie fisiche e mentali?

Le risposte possono essere molto varie e dipendono in gran parte dalle nostre abitudini di vita, ma molto fanno anche il carattere e ciò che ci piace.

Questo significa che durante l’estate dovremmo lasciarci completamente alle spalle alcuni aspetti della nostra vita quotidiana, ma bisogna capire quali: solo in questo modo si riuscirà a ricaricare davvero le batterie! Questo test ti aiuterà a farlo!

Test dell’Ombrellone

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno degli ombrelloni che ti proponiamo: sotto quale di essi preferiresti trascorrere qualche ora (o qualche settimana!) di sanissimo e totale relax?

1 – Ombrellone con cesto da pic nic

L’abitudine di mangiare qualcosa in spiaggia mentre si prende il sole o si trascorre la giornata tra una nuotata e l’altra è una tradizione a cui siamo molto affezionati perché probabilmente l’abbiamo vissuta mentre eravamo bambini.

Purtroppo con l’età adulta l’occasione di passare un pomeriggio in spiaggia con il cibo già pronto (e senza averlo dovuto preparare) diventa via via più rara a meno che non si decida di comprare qualcosa sul posto.

Se hai scelto proprio questo ombrellone significa che hai nostalgia della tua infanzia e probabilmente della grande serenità e spensieratezza di quei tempi.

Ciò che hai bisogno di lasciarti davvero alle spalle nel corso della prossima estate è sicuramente la responsabilità, il dovere di prendere decisioni e di avere cura degli altri. Datti la possibilità di tornare un po’ bambina e demanda ad altri il dovere di prendere decisioni per tutti. Tornerai come nuova!

2 – Ombrellone con libro

Leggere è una delle grandi passioni che ci accompagna solitamente per tutta la vita. Quando leggiamo abbiamo la possibilità di evadere e di allontanarci dalla realtà, lasciandoci alle spalle la nostra vita normale e gettandoci nell’avventura.

La lettura è solitamente una passione che si coltiva da ragazzi e da adolescenti e che poi, gradualmente, viene abbandonata a causa degli impegni della vita adulta.

Se però l’ombrellone che hai scelto è proprio quello con un libro, significa che hai davvero bisogno di evadere dalla tua routine quotidiana. Hai bisogno di “uscire” dalla tua vita per fare nuove esperienze (anche se di carattere letterario), aprire il tuo cuore a nuove emozioni e la tua mente a nuove conoscenze.

Il nostro consiglio? Oltre a prenderti una meritatissima pausa dalla tua vita, forse è arrivato il momento di movimentarla un po’, una volta iniziato di nuovo l’autunno!

3 – Ombrellone con salvagente

Di tutti quelli che abbiamo proposto, probabilmente questo ombrellone è il più classico in assoluto. Accoppia infatti l’abitudine di prendere il sole, tipica dell’estate, alla presenza del salvagente, un altro simbolo della nostra infanzia al mare.

Come dice la parola, il salvagente è uno strumento di sicurezza che permette letteralmente di salvare vite in mare. Diventa anche il miglior amico dei più piccoli durante il loro primissimo approccio con le onde.

Questo significa che il salvagente è legato a doppio filo alla nostra infanzia, cioè a quel periodo durante il quale sentivamo di avere la possibilità di affidarci completamente a qualcuno (o a qualcosa, in questo caso) che ci avrebbe protetto.

Se hai scelto questo ombrellone significa che hai bisogno di protezione, forse ti senti un po’ sola e stanca nell’ultimo periodo e avverti che le tue energie fisiche e mentali ti stanno lentamente abbandonando.

Il nostro consiglio è di trovare subito un alleato, cioè qualcuno che possa aiutarti e che sia anche in grado di farti sentire emotivamente meno sola. In questo modo il tuo carico mentale si alleggerirà e avrai molte più energie anche nel resto dell’anno, non solo in vacanza!

4 – Ombrellone con lettino

Il lettino da spiaggia è davvero la quintessenza della comodità. Niente contatto diretto con la sabbia o con i sassi bollenti, niente granelli o sassolini nel costume da bagno, niente fastidiose ondate di sabbia provocate dai piedi di coloro che ti passano accanto.

Dal momento che normalmente si va in spiaggia con un’asciugamani o con un semplice stuoino, avere a disposizione un lettino ci trasmette immediatamente l’idea di un piccolo lusso.

Se hai scelto questo ombrellone significa che quello che devi lasciarti alle spalle nel corso della prossima estate sono le rinunce! Hai tirato un po’ troppo la cinghia e probabilmente sei stata molto severa con te stessa nell’ultimo periodo.

È il momento di coccolarti un po’, anche con piccoli e piccolissimi gesti che a molti apparirebbero insignificanti ma che per te sono un piccolo tesoro. Cerca di volerti un po’ più di bene e sarai sicuramente più felice!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.