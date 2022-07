Non sanno neanche loro che cosa vogliono: sono i segni più confusi

I segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo sono persone che non hanno veramente la benché minima idea di che cosa fare nella vita. Non è che ci sei anche tu tra loro?

Ehi, capiamoci: nessuno (bene o male) sa quello che vuole dalla vita!

Non intendiamo dire che i segni di questa classifica sono gli unici al mondo a non avere le idee chiare o a trovarsi a passare dei momenti di dubbio o di preoccupazioni, questo no.

Esiste, però, essere in un momento particolare della vita ed esiste essere una persona che non ha la minima idea di perché fa quello che effettivamente fa.

Non sei curiosa di scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali più confusi: scopriamo le prime cinque posizioni in classifica

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con una persona che non sapeva assolutamente quello che stesse facendo nella vita?

Noi, ovviamente, ci auguriamo poche volte per te.

Avere a che fare con uno dei segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo, infatti, non è per niente semplice.

Non sanno cosa vogliono o perché lo vogliono, prendono decisioni astratte ed astruse e creano problemi a tutti.

Speriamo, poi, che tu non sia innamorata di uno dei cinque segni zodiacali più confusi: ti aspettano delle belle se no!

Scopriamo subito insieme la classifica: non c’è veramente tempo da perdere!

Sagittario: quinto posto

Vi auguriamo di non dover mai portare a termine nessun compito in compagnia dei Sagittario.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone particolarmente confuse: non riescono veramente a dire la loro su niente!

I Sagittario sono persone gentili, carine e simpatiche (anche se indipendenti e portate a pensare solo a sé stesse). Niente di male in questo, se non fosse che la loro confusione è sicuramente anche un po’ frutto di una voglia di pensare solo ai propri interessi… meglio tenere gli occhi aperti con i Sagittario!

Cancro: quarto posto

Eh sì, cari Cancro, è inutile che facciate il broncio e pestiate i piedi per terra.

Ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più confusi dell’oroscopo!

Ci siete perché voi Cancro siete generalmente persone dolci e sensibili (anche se un poco manipolatorie, infatti siete anche in questa classifica dell’oroscopo) ma… tanto, tanto confuse!

Non sapete quello che volete e quando lo volete, avete solo un obiettivo: rilassarvi sotto l’ombra di una palma in riva al mare e non pensare a niente. Questo non è brutto, ovviamente, ma se è il vostro unico traguardo allora ci crediamo che siete confusi su tutto il resto: sembra sempre che non sappiate dove andare!

Ariete: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone veramente confusionarie. Ecco perché sono al terzo posto della classifica dei segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo!

Il motivo per cui diciamo che gli Ariete sono confusi risiede, soprattutto, nel fatto che gli Ariete sono persone particolarmente intriganti, che hanno sempre voglia di creare drammi o di trovarsi al centro dell’attenzione. La confusione che regna sovrana intorno a loro è perché gli Ariete creano situazioni impossibili e confuse per tutti, andando prima da una parte e poi da un’altra, trovando prima simpatico qualcuno e poi un altro, sparlando di tutti e di nessuno. Insomma, meglio tenersi alla larga dagli Ariete e dalla loro confusione: quando vi risucchia non potete più tornare indietro!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, sapevate che vi sareste trovati nella classifica dei segni zodiacali più confusi dell’oroscopo ma almeno non siete al primo posto.

Una bella sorpresa, non trovate?

I nati sotto il segno dei Gemelli sono delle persone che vengono tacciate di essere confusionarie perché, semplicemente, seguono sempre il loro istinto.

Peccato che il loro istinto sia “diviso” a metà e che i Gemelli seguano tutto quello che passa loro per la testa: non si fermano veramente mai!

I Gemelli sono sempre confusi anche perché, spesso e volentieri, non sono mai onesti con sé stessi (proprio come questi segni zodiacali, incapaci di dire la verità a sé stessi in primis). Cari Gemelli: non vi rendete conto che le altre persone della vostra vita faticano a tenere il vostro ritmo?

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più confusi dell’oroscopo

Arriviamo al primo posto della classifica di oggi, dove ci attende una sorpresa.

Ci sono i Pesci a “regnare” sulla confusione: che strano!

I Pesci, in realtà, sono persone che riescono sempre a cavarsela non sembrando poi così tanto confusi.

Peccato che, in realtà, questo sia un segno che si fa veramente sballottolare dagli eventi, prima in una direzione poi nell’altra.

I Pesci, infatti, seguono l’amore (veramente effimero e che, con loro, cambia sempre) oltre che la prima idea o passione che accende la loro mente. Peccato che non siano concreti in quasi niente e che si trovino sempre a prendere delle decisioni che, poi, li lasciano veramente confusi. Ma perché avevano iniziato ad andare in quella direzione? Diciamo solo che avere a che fare con i Pesci non è poi così semplice: siete stati tutti avvisati!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.