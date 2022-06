Test delle Vacanze | Cosa ti servirebbe davvero per ricaricarti?

Tutti abbiamo disperatamente bisogno di ricaricare le energie: con il test delle vacanze scoprirai cosa ti servirebbe per farlo davvero!

Quando l’estate comincia il desiderio di dimenticare la routine e dedicarci al relax totale diventa inarrestabile. Ma sei proprio certa che il semplice relax sia quello che ti serve davvero per ricaricare le batterie?

Ogni persona è infatti molto diversa da ogni altra, e anche il modo in cui recuperiamo le energie fisiche e mentali non è lo stesso per tutti.

Purtroppo oggi l’idea classica di vacanza si è molto standardizzata: ci siamo ormai convinti che dovremmo essere felici ed entusiasti di andare al mare a far nulla ma non è per tutti così!

A volte restare per troppo tempo con le mani in mano non fa altro che aumentare il nostro livello di stress perché abbiamo come l’impressione di star sprecando il nostro tempo.

E tu? Di cosa avresti davvero bisogno per ricaricare tutte le tue energie fisiche e mentali e prepararti alle nuove sfide dell’autunno?

Test delle Vacanze Estive

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere uno dei classici simboli delle vacanze estive. Leggi il profilo corrispondente a quello che ti ha attratto di più e scopri come dovrebbe essere la tua vacanza ideale.

1 – Il Cocktail

Il cocktail è il simbolo per eccellenza del divertimento, del desiderio di lasciarsi alle spalle tutti gli obblighi e i doveri della vita quotidiana.

Bere superalcolici non è un’abitudine (o almeno non dovrebbe esserlo): nella maggior parte dei casi il consumo di superalcolici è legato a un momento particolare della settimana o dell’anno. Rappresenta la possibilità di lasciarsi completamente andare e di pensare al momento presente.

Se il simbolo che hai scelto per rappresentare la tua vacanza ideale è stato proprio il cocktail significa che hai bisogno di lasciarti alle spalle i doveri e le responsabilità di cui sei stata obbligata a farti carico nel corso dell’inverno. Ciò che ti serve per ricaricarti è smettere totalmente di pensare al lavoro, alla famiglia e a tutte le fonti di stress della tua vita. Anche pochissimi giorni saranno un vero toccasana per te!

2 – La Valigia

La classica valigia da viaggio è piena di adesivi, un po’ rovinata dal tanto uso e assolutamente inconfondibile. Ci ha accompagnato in giro per mezzo mondo e per tanti anni, è diventata ormai una compagna inseparabile dei nostri viaggi ma anche delle nostre fughe dalla vita quotidiana.

Per quanto possa essere grande e capiente, però, in una valigia si può portare solo lo stretto indispensabile, qualche piccola comodità e qualche vestito. Significa in pratica riconoscere il superfluo e lasciarlo a casa, per tenere con sé soltanto ciò che è davvero indispensabile per la nostra esistenza.

Se hai scelto questo simbolo significa che hai bisogno di concentrarti solo sulle cose importanti della vita e, in particolare, sulle cose importanti per te. Per ricaricare davvero le energie nel corso di queste vacanze estive ti consigliamo di fare esperienze che siano davvero importanti e stimolanti per te, per dare un nuovo senso alla tua vita quotidiana e alle abitudini che, poco a poco, stanno risucchiando tutte le tue energie. Non hai bisogno di molto per essere felice, solo di stare bene in compagnia di te stessa.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test del Primo Appuntamento per scoprire cosa pensano le persone di te quando ti conoscono

3 – Il Bikini

Il bikini è il costume da bagno più sexy in assoluto ma è anche un simbolo di femminilità e di totale libertà. Quando scegliamo di inossare un bikini lo facciamo perché ci sentiamo perfettamente a nostro agio con il nostro corpo, abbiamo voglia di mostrarlo e di trascorrere più tempo possibile all’aria aperta, baciate dal sole.

Se hai scelto il bikini significa che hai proprio bisogno di metterti un po’ in mostra, di farti ammirare e di sentirti al centro dell’attenzione.

Probabilmente nel corso degli ultimi mesi ti sei sentita un po’ schiacciata da una vita monotona che non ti ha permesso di brillare come avresti dovuto. Le vacanze estive dovrebbero essere l’occasione da cogliere per darti la possibilità di brillare di luce propria. Metti da parte la timidezza!

4 – La Mappa

Quando si parla di vacanze estive la maggior parte delle persone immagina una spiaggia su cui sdraiarsi a non far niente per tutto il giorno, ma alcune altre vedono l’estate come un’opportunità irrinunciabile per scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze.

Se hai scelto la mappa probabilmente sei anche tu tra coloro per cui un viaggio degno di questo nome è quello che ti conduce a nuove scoperte, a superare i tuoi limiti e a metterti costantemente alla prova.

Quest’estate hai quasi il dovere morale di non lasciarti tentare dal dolce far niente! Per ricaricare davvero le tue energie mentali dovrai superare la sensazione di essere stanca e priva di forze e organizzare un viaggio anche breve e non troppo lontano, ma che ti permetta di scoprire posti nuovi e interessanti.

Tornerai forse un po’ più stanca fisicamente, ma con la mente di nuovo sveglia e piena di energie e di nuove prospettive!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.