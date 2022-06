Parlano e parlano ma non dicono niente: sono i segni più logorroici!

I segni zodiacali più logorroici di tutto l’oroscopo sono quelle persone che parlano in continuazione pur non avendo niente da dire. Tu sei tra loro?

Oh no, ecco che arriva. Il collega logorroico ti sta per intrappolare vicino alla macchinetta del caffè. Hai appena ordinato il tuo e non puoi di certo andartene!

Ecco che i trenta secondi dell’erogazione iniziano a sembrarti veramente troppo lunghi: lui parla e parla, non accenna a smettere, il caffè si fredda tra le tue mani e ti è impossibile tornare alla tua scrivania.

Se solo avessi saputo prima che si trovava in questa classifica dell’oroscopo!

I segni zodiacali più logorroici dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ci sono delle persone che non possono farne a meno: adorano parlare.

C’è una differenza, però, tra le persone che sanno portare avanti una conversazione e quelle che, invece, vogliono semplicemente parlare.

Hanno tanto da dire, su tutto: peccato che si tratti solo di un caso acuto di “logorrea“, dove si parla tantissimo ma in sostanza… di niente!

Quali sono i segni zodiacali che sono veramente logorroici? Lo scopriamo subito, grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo!

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro non possono veramente farne a meno: sono logorroici a non finire, specialmente quando sono eccitati!

Cari Cancro, ci dispiace dirvelo così: agli occhi degli altri siete veramente ed estremamente logorroici!

Per voi non si tratta tanto di essere persone noiose ma proprio del fatto che quando iniziate a parlare non lasciate spazio a nessun’altro!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione possono essere veramente molto logorroici… quando vogliono.

Per questo motivo mettiamo gli Scorpione solo al quarto posto della nostra classifica di oggi!

Gli Scorpione, soprattutto quando sono in imbarazzo o di fronte a qualcuno con cui vogliono fare buona impressione, parlano veramente tanto.

Si impappinano, non ascoltano cosa gli viene detto e sono estremamente esuberanti e pieni di cose da dire: peccato che non abbiano proprio idea di che cosa stiano parlando!

Gemelli: terzo posto

Siete mai stati vicino ad un Gemelli in un momento di estrema felicità, eccitazione o agitazione?

Bene, allora sapete che cosa vuol dire quando mettiamo i Gemelli nella classifica di oggi dell’oroscopo.

I Gemelli, infatti, sono tra i segni più logorroici di tutti proprio perché non possono veramente mai fare a meno di parlare. Per loro essere al centro dell’attenzione, richiamare tutti gli occhi su di sé e, generalmente, stordire gli altri con il proprio fiume di parole non è per forza una cosa di tutti i giorni ma un fattore abbastanza comune della loro vita.

I Gemelli sono fatti così: adorano far vedere agli altri quanto possono essere interessanti, finendo per risultare… veramente logorroici!

Bilancia: secondo posto

Care Bilancia, c’è un motivo se siete anche nella classifica dei segni zodiacali più scaltri di tutto l’oroscopo. La vostra parlantina continua ed infinita vi assicura un grande vantaggio sugli altri!

Voi nati sotto il segno della Bilancia siete delle persone che amano stare al centro dell’attenzione e, per questo, finite spesso per parlare… troppo.

Avete sempre qualcosa da dire, su qualunque argomento e su qualunque persona: ma c’è di più!

Voi Bilancia siete anche persone che non possono veramente fare a meno di parlare e di mettersi in mezzo. Anche quando non conoscete nessuno o nulla sull’argomento trattato, voi vi buttate in mezzo e, dopo poco, finite per dominare la conversazione.

Sì, dominare perché nessuno vuole avere a che fare con voi Bilancia: troppe parole e poca sostanza!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più logorroici di tutto l’oroscopo

Ebbene sì, cari Leone, ci siete voi al primo posto della classifica dei segni zodiacali più logorroici di tutto l’oroscopo.

Siete contenti?

Ovviamente la risposta è no: dopotutto siete tra i segni zodiacali più arroganti dell’oroscopo ed è qui normale che non possiate pensare di essere logorroici agli occhi (e le orecchie) degli altri.

Come? La gente non sarebbe interessata a tutto quello che voi Leone avete da dire? Semplicemente impossibile!

Invece, non solo è impossibile ma è anche un sentimento molto comune: cari Leone, abituati come siete a sentirvi sempre al centro dell’attenzione, spesso e volentieri esagerate senza neanche rendervene conto. Ecco che parlate per ore ed ore di cose che a voi interessano, salvo poi girare le spalle agli altri quando iniziano a raccontare dei fatti loro.

Cari Leone: meno egocentrismo e più… silenzio!