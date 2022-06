Sono i segni più riservati eppure meritano più di tutti di essere conosciuti

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali più timidi e riservati e che a dispetto dell’apparenza hanno molto da insegnarci.

“L’abito non fa il monaco” dice un noto proverbio ed in effetti spesso è proprio così. Alcune persone sono talmente timide e riservate da apparire altezzose. Quando non ci si sofferma all’apparenza di loro si capisce subito che hanno molto da insegnarci.

L’appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce una personalità innata che si va a plasmare con le esperienze di vita vissute e determina chi siamo. Gli astri ci rivelano quali sono i segni che hanno più difficoltà a relazionarsi ed aprirsi agli altri ma che dietro quel guscio duro nascondono grandi sorprese che spettano solo a coloro che riescono a trovare la chiave per far uscire fuori la loro vera personalità.

Sono loro i segni più riservati dello zodiaco

La classifica di oggi ci rivela chi sono i segni più timidi ed introversi dello zodiaco. Si fa fatica ad istaurare un rapporto con loro, sono diffidenti e freddi ma se avrai pazienza e dimostrerai loro che possono fidarti di te ti stupiranno mostrandoti il loro grande cuore ed entusiasmo. Scopri anche quali sono i segni che non possono mancare nella comitiva, portano risate e buon umore

Ecco chi sono i segni più introversi:

Cancro

Il Cancro è tra i segni più empatici e sensibili dello zodiaco. Questo segno viene rappresentato da un granchio non a caso. Proprio come questo animale possiede una corazza, un guscio che lo protegge. Se provi ad avvicinarlo il suo primo istinto è quello di indietreggiare. Solo se ti vedrà come un essere innocuo e gentile, il Cancro si aprirà lentamente a te. Dietro quella timidezza scoprirai che si nasconde una personalità molto ricca di sfaccettature, un partner fedele e una persona devota alla famiglia.

Vergine

La Vergine è introversa come dicono? Molti astrologi sostengono che questo segno sembra distante o distaccato ma in realtà è semplicemente riflessivo e prima di agire o dire la sua semplicemente pensa, riflette, ma quando apre bocca, non lo fa per darle aria, ma per dispensare perle di saggezza. Dirà qualcosa di rilevante e si farà apprezzare come persona.

Capricorno

Laborioso e sempre impegnato, il Capricorno non da a vedere la sua vulnerabilità, neanche alle persone più care a lui. Si aprono solo alle persone che sapranno dedicargli il giusto spazio e tempo e che sapranno conquistare la loro fiducia. In cambio questo segno ti dimostreranno di essere amici sinceri e fidati e amanti devoti che mettono al primo posto la felicità del partner.