Astrologia: Ecco il segno zodiacale più diffuso tra i serial killer

Gli astri ci rivelano il segno zodiacale che predomina tra i serial killer. Scopri che legame c’è tra l’astrologia e il crimine.

Molto Serial Killer sono tristemente noti per gli efferati crimini commessi. Senza cuore e senza scrupoli sono riusciti a commettere azioni contro persone che vanno ben oltre la brutalità. Dietro questi comportamenti ovviamente si celano disturbi a livello psicologico ma approfondendo la questione gli astrologi hanno scoperto che alcuni segni astrologici sono quelli più diffusi tra i noti serial killer.

Sarebbero 4 i segni zodiacali più diffusi tra i serial Killer e tra loro c’è un indiscusso primo posto. Scopri anche chi sono i segni zodiacali giudicati più pericolosi i tutti.

Ecco i segni zodiacali più comuni tra i serial Killer

Scopriamo quali sono i segni zodiacali dei Killer più famosi, dal meno diffuso al più comune. Pronto a scoprire la classifica di oggi?

In 4a posizione : Sagittario

Sorprendentemente in questa classifica compare il segno più generoso, altruista, solare e positivo dello zodiaco. Alcuni dei più famosi serial killer sono nati sotto questo segno come. Il Sagittario è un segno che ama l’avventura, i viaggi e le novità, se si volesse trovare una spiegazione per questa sua inclinazione all’omicidio, probabilmente questa si potrebbe amputare al suo insaziabile bisogno di emozioni.

In 3a posizione: Pesci

I Pesci sono sognatori, lunatici e molto sensibili. Appartengono a questo segno alcuni Killer noti come John Wayne Gayce, l’assassino travestito da clown. Anche in questo caso se si volesse motivare questo fatto, lo si potrebbe spiegare collegandolo al fatto che i Pesci provano emozioni molto forti, molto più degli altri. In persone mentalmente instabili questa amplificazione può avere conseguenze molto gravi.

In 2a posizione : Gemelli

Con una altissima percentuale ma non la più alta, il Gemelli risulta in seconda posizione nella classifica dei segni zodiacali più diffusi tra i serial killer. Un gran numero di assassini crudeli appartengono a questo segno come Jeffrey Dahmer, un cannibale che ha ucciso 17 persone. Il motivo potrebbe risiedere nella dualità dei questo segno, la sua doppia personalità potrebbe essere la ragione delle azioni del suo lato oscuro.

In 1° posizione : Vergine

Infine, sorprendentemente, il maggior numero di serial killer appartiene al segno zodiacale della Vergine. Ed Gein, Psycho, Paul Bernardo, The Boston Strangler e Andrew Cunanan erano tutti del segno della Vergine. Sorpresi? Il segno più organizzato, preciso ed ordinato dello zodiaco nasconde una personalità oscura in più è incline a stati ansiosi.

Ovviamente possedere uno di questi quattro segni zodiacali non fa di te un serial killer ne ti rende incline ad esserlo.