Questi segni zodiacali hanno poca pazienza: non provocarli!

Scopriamo subito chi sono i segni zodiacali meno pazienti dell’oroscopo: meglio non provocarli perché potrebbero veramente esplodere!

Non ci vuole molto per far esplodere determinate persone che, a volte, non vedono l’ora di avere la scusa giusta per prendere tutto nella maniera sbagliata.

Per questo motivo abbiamo deciso di farti scoprire una classifica dell’oroscopo veramente molto particolare.

Che ne dici: non è meglio sapere se il tuo partner è uno dei cinque segni zodiacali che si trovano in questa classifica?

I segni zodiacali meno pazienti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con una persona… decisamente spazientita?

Magari l’hai incontrata mentre eri in fila alle Poste oppure è entrata nel luogo dove lavoravi, rendendo la vita complicata a chiunque.

Oggi abbiamo deciso di stilare una classifica di tutti quei segni zodiacali che sono nervosi sempre e comunque, poco importano coincidenze o situazioni.

Perché? Perché questa è la classifica dei segni zodiacali meno pazienti dell’oroscopo.

Pronti a scoprire se ci siete anche voi in classifica?

Pesci: quinto posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci volere tutto e subito è un modo per dichiarare al mondo che loro sono affamati… di tutto quello su cui possono mettere le mani! (O le pinne?).

I Pesci non sono poco pazienti perché si stressano particolarmente o perché hanno un modo impaziente di comportarsi con gli altri.

Semplicemente i Pesci vogliono vivere tutto, al massimo: la loro impazienza è solo una smodata voglia di darsi da fare che, spesso, i Pesci soffocano con molta pigrizia.

Leone: quarto posto

Cari Leone, vi mettiamo solo al quarto posto della classifica dei segni zodiacali meno pazienti di tutto l’oroscopo ma questo non vuol dire che sia una vittoria.

Siete veramente poco pazienti quando volete!

I Leone sono le classiche persone che pensano sempre di dover avere tutto pronto, preparato e perfetto quando arrivano da qualsiasi parte.

Poco importa che si parli di un piatto al ristorante o del lavoro che volete: voi Leone credete che vi spetti tutto al momento giusto ed odiate aspettare anche un secondo di più!

(Lo fate anche sentire chiaramente: non è un caso che siate nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo).

Gemelli: terzo posto

Per i nati sotto il segno dei Gemelli essere impazienti è praticamente un marchio di fabbrica.

Ai Gemelli, infatti, non capita spesso di avere pazienza o di voler aspettare con calma… praticamente niente!

I Gemelli sono della filosofia “tutto e subito” e se non possono avere quello che vogliono immediatamente potete star certi che faranno i capricci.

(Un po’ come i bambini: c’è un motivo se i Gemelli sono anche nella classifica dei segni zodiacali che hanno sempre e comunque bisogno di attenzioni!!).

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone che hanno veramente pochissima pazienza!

Per il Sagittario, infatti, essere impaziente è qualcosa di innato.

I Sagittario non pensano di esserlo o di poter stressare le altre persone con le loro continue domande o richieste di aggiornamento.

Per i Sagittario non ci sono tanti problemi: loro sono abituati ad essere iperattivi e sempre pronti a lamentarsi di qualcosa… gli altri un po’ meno!

Avere a che fare con un Sagittario richiede molta pazienza: tutta quella che lui non ha!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno pazienti dell’oroscopo

Al primo posto della classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Sapevate che gli Ariete sono persone decisamente impazienti, che non possono assolutamente aspettare mai niente o nessuno?

Eh sì, gli Ariete sono persone che non riescono veramente a pensare di doversi fermare ed aspettare come fanno tutti gli altri.

Chi ha detto che gli Ariete sono dei comuni mortali, che devono attendere (che sia in fila alle Poste, per l’appunto, o un tempo normale prima di raggiungere un traguardo).

No, no: gli Ariete sono persone particolarmente spocchiose, quando vogliono, che detestano ritardi, imprevisti o, semplicemente, che le cose non vadano come dicono loro.