Prova questo test per scoprire se siete una coppia solida

Il test della coppia solida è in grado di dirti se tu ed il tuo partner siete veramente l’uno “la roccia” dell’altra: lo proverai?

Ti è mai capitato di chiederti: “Ma io e lui siamo veramente di supporto l’uno all’altra?”.

Se la risposta alla domanda qui sopra è sì, allora abbiamo delle cattive notizie per te: il nostro test di coppia di oggi non ti serve!

No, dai: ovviamente scherziamo. Scopriamo insieme se tu ed il tuo partner siete veramente l’uno la roccia dell’altro!

Test della coppia solida: dicci cosa hai visto nel disegno e scopri che coppia siete

Ci sono tantissime coppie e persone che, nonostante credano di avere un rapporto significativo da anni, non sono per niente di supporto al loro partner.

Certo, non lo fanno appositamente.

Semplicemente lasciano che il proprio ego si intrometta nella loro relazione e pensano sempre di avere ragione. Ecco perché, anche quando il partner magari ha bisogno di aiuto e di comprensione (e non di soluzioni pratiche) si finisce per mettersi sempre su un piedistallo.

Non sembra ma questo problema può portare la vostra coppia ad una crisi decisamente grande!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quanto siete di supporto l’uno all’altra grazie al test della coppia solida.

Devi solo dirci cosa hai visto prima in questo quadro del pittore surrealista Vladimir Kush: pronta a scoprire tutto sulla vostra coppia?

hai visto un campo da golf : sapevi che il campo da golf una connotazione particolare quando parliamo di simboli e significati?

Si tratta di uno sport che si gioca in solitaria, molto elegante ma anche decisamente “freddo” rispetto agli altri: vedere questo campo, quindi, per quanto idilliaco e veramente bello è un sintomo forse poco entusiasmante nel nostro test della coppia solida!

Sei una persona concentrata su sé stessa, sui suoi obiettivi e che vede semplicemente solo il suo percorso. Non c’è veramente niente di male in questo: per te, però, è difficile poter aiutare gli altri. Non intendiamo concretamente ma con il supporto emozionale che tutti, prima o poi, dobbiamo dare alle persone che ci circondano!

Forse anche il nostro test dell’intelligenza emozionale potrebbe aiutarti a capire se ti manca qualcosa. Niente dice che la situazione non può cambiare ma forse è meglio che tu abbia un confronto a riguardo con il tuo partner. Magari lui vorrebbe solo che tu gli stessi vicino e non soluzioni o paragoni ogni volta!

Scherzi a parte: vedere una sagoma umana, generalmente, è il sinonimo che si tende a pensare sempre gli altri e a mettere le loro esigenze sempre di fronte alle nostre.

Se hai visto la sagoma umana prima, vuol dire che sei una persona molto capace di fare squadra e sei sicuramente un ottimo elemento nella coppia!

Ti chiediamo solo di riflettere sulla possibilità che tu sia sempre pronto a mettere gli altri di fronte a te per una paura un poco radicata che le persone possano fuggire se hai dei paletti che vuoi far rispettare.

Non intendiamo di certo dire che sei sempre sfruttato ma ci sono persone che attiriamo che non vedono l’ora di approfittare delle energie “buone” che abbiamo da mettere a disposizione!

Chiediti se il tuo partner avrebbe lo stesso risultato in questo test: se la risposta è sì allora la vostra è una coppia perfettamente equilibrata.

Se la risposta è no… meglio pensarci bene, ok?

